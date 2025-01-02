Şimdi reform zamanı

Meclis, 2025’te reform paketleri üzerinde çalışacak. Meclis’in ana gündemini 2025 sonuna kadar öncelikli reform alanları olarak tanımlanan başlıklar oluşturacak. Buna göre, vergi reformu, KİT yönetişim reformu, ceza infaz sürelerinin artırılmasını içeren yeni yargı paketi, rekabet düzenlemesi, iklim kanununu Meclis tarafından çalışılacak.

İLK DÜZENLEME İKLİM KANUNU

Meclis Başkanlığına sunulacak ilk reform paketinin İklim Kanunu olması bekleniyor. Buna göre, yeşil dönüşüm sürecinde rekabet gücünü korumak, sınırda karbon düzenleme mekanizmasının etkilerini en aza indirmek ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik karbon fiyatlandırma mekanizması tesis edilecek. Türkiye’nin ısı potansiyelinin değerlendirilmesi ve atık ısının kullanılabilmesi için ısı arzına yönelik gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacak.

VERİYE ERİŞİM KOLAYLIĞI

Dijital dönüşüme geçiş desteklenecek. Uzaktan erişimle mikro veri sunumu yapılabilecek. Bu sayede veriye erişim süresi kısalacak, verilerin korunması için yasal zeminler oluşturulacak. Bilimsel araştırmalara yönelik Elektronik Veri Araştırma Merkezi (E-VAM) projesi de hayata geçirilecek.

TABİİ KAYNAK TEK ELDEN

İthalat bağımlılığının azaltılması için de yasal düzenlemeler yapılacak. Tüm tabii kaynak yönetim sistemlerinin birbiriyle uyumlu bir kurumsal yapılanmaya kavuşturulması sağlanacak. Bu faaliyetlerin tek elden yönetilmesine yönelik gerekli düzenlemede Meclis gündeminde olacak.

MADENCLİK KAMU YARARINA

Maden arama faaliyetleri mevzuatta kamu yararına faaliyet olarak tanımlanacak. Madenlerin arama ve işletilmesinin türlerine, niteliklerine ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre detaylı olarak ele alındığı yatırım güvencesini artıracak yeni bir temel kanun yapılması da öngörüldü.

ESNEK ÇALIŞMAYA YASA AYARI

Yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlerde reform yılında gündeme gelecek. Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve işözel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek. İş Kanununda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek. İkincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak. Nitelikli insan kaynağı ihtiyacı olan stratejik teknoloji alanları belirlenecek ve bu alanlarda yurt dışına lisansüstü eğitim almak üzere öğrenci gönderilecek.

YENİ NESİL SOSYAL GÜVENLİK

Sosyal güvenlik sisteminin fiili ve yasal kapsamının genişletilmesi ve kapsamda yer almayan grupların sisteme girişlerinin sağlanması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik uygulamalar geliştirilecek. Sosyal güvenlik mevzuatı değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecek.

KAMU İHALE KANUNU DEĞİŞECEK

Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak. Bu kapsamda kamu ihale kanunu dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecek. Sektörel kamu alımları düzenlemesi hayata geçirilecek.

KİT YÖNETİŞİM REFORMU GELİYOR

KİT’lerin faaliyetlerini makroekonomik, sektörel, sosyal politikalarla uyum içerisinde ve kamu maliyesinde sürdürülebilirliği destekleyen bir anlayışla etkin ve verimli bir şekilde sürdürmesi sağlanacak. KİT yönetişim reformuna yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak. Faaliyetleri nedeniyle sektörel, idari ve mali alanlarda birbirleri ile etkileşim içerisinde olan kamu işletmeleri arasında eşgüdümü sağlayacak mekanizmalar kurulacak ve kurumsal düzenlemeler hayata geçirilecek.

CEZA İNFAZ SİSTEMİ SİL BAŞTAN

Yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha da güçlendirilmesi sağlanacak. Cezaların infazını yeniden düzenleyecek yeni yargı paketi ile kadına ve çocuğa şiddet uygulayanların ilk duruşmada tahliye edilmelerinin önüne geçilecek. Trafikte yol kesmenin cezası 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Cezası 2 yılın altında olduğu için bu magandalar hapse girmeden serbestçe dolaşıyordu.

AİLE ODAKLI SOSYAL YARDIM

Sosyal yardım sistemi gözden geçirilecek. İşgücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik bir yapıda aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının daha etkin kullanımı sağlanacak.

BU YIL KVKK DA DEĞİŞECEK

Mal ve hizmet ihracatını etkileyen yönleriyle AB dijital ekonomi düzenlemeleri doğrultusunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu güncellenecek. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü başta olmak üzere AB müktesebatına uyum süreci tamamlanacak.

PİYASALARDA YENİ DÜZEN

Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak.

Bireysel emeklilikten vergi muafiyetine

- Sermaye piyasası uyuşmazlıklarında tahkimin etkinleştirilmesi için gerekli mevzuat çalışmaları da yapılacak.

- Otomatik Katılım Sisteminin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

- Tüm afet tehlikelerini kapsayacak afet sigortası geliştirilerek yaygınlaştırılacak. Zorunlu deprem sigortasının beyanı ve ödemesinin etkin takibi sağlanacak.

- Vergi harcamaları gözden geçirilerek etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak.

- İstihdam teşviklerinden etkin olmayanlar sonlandırılacak. Kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin ağırlığı artırılarak teşvik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacak..

- Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek.

- Sağlık ürün ve hizmetlerinde talep kontrolü ve hizmet basamakları arasındaki entegrasyon güçlendirilerek hizmet basamaklarının uygun kullanımı sağlanacak.

- Kanun İcra ve iflas mevzuatı günümüz şartları göz önüne alınmak suretiyle güncellenecek.