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Hayat Sinema sektörüne 14 milyon liralık yeni destek
KÜLTÜR SANAT

Sinema sektörüne 14 milyon liralık yeni destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, yılın son değerlendirme toplantısı ile sinema sektörüne 17 proje için 14 milyon 250 bin liralık destek sağlandığı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Yerli sinema sektörüne verilen destekler artarak devam ediyor.
Yerli sinema sektörüne verilen destekler artarak devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yeni sinema kanununun ardından destek miktarını arttırmayı sürdüren bakanlık, 2020 yılında toplam 47 uzun metrajlı sinema filmi projesine 37 milyon 425 bin lira aktardı.

Sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik Değerlendirme Kurulu, son toplantısında 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' ile 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' ve 'Ortak Yapım' türünde 150 projeyi değerlendirdi.

  • Kurulun yeni destek kararı ile 8 ilk uzun metrajlı kurgu film yapım projesi 5 milyon 700 bin lira, 7 uzun metrajlı sinema film yapım projesi 7 milyon 450 bin lira, 2 ortak yapım projesi de 1 milyon 100 bin lira destek aldı. Bakanlık ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği ile bu yıl yine genç ve umut vadeden yönetmenlere olanak sağlanacak.

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USTA YÖNETMENLERE DESTEK

Bakanlığın sinema sektörüne verdiği yeni desteklerde, Türk sinemasını başarıyla temsil eden yönetmen Yeşim Ustaoğlu'nun 'Artakalan', Mehmet Eryılmaz’ın 'Zeynep ve Musa', Faruk Hacıhafızoğlu’nun 'Kirpinin Boya Kalemleri' ile Vuslat Saraçoğlu’nun 'Bildiğin Gibi Değil' filmleri var.

Son yıllarda uzun metrajlı animasyon film desteklemesi ise vizyona giren yerli animasyon sinema filmi sayısında belirgin bir artış yaşanmasını sağladı. Yerli animasyon filmler özellikle geçtiğimiz yıl büyük başarılara imza atarken, çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen 'Akıllı Tavşan Momo Büyük Takip' yılın son toplantısında desteklenen animasyon projesi oldu.

Farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı ile potansiyel pazarlar oluşturulması gibi sebeplerle sinema sektörü açısından önemli hale gelen ortak yapım desteği türünde de Türkiye-Fransa- Romanya ortak yapımı 'Körgörü/Blindsight' ve Türkiye-Hollanda-Almanya ortak yapımı 'Şahmerdan-MNK' projeleri destek almaya hak kazandı.

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BAKANLIK DESTEKLİ FİLMLER DÜNYAYI DOLAŞIYOR

  • Son dönemde ürettiği başarılı yapımlarla tüm dünyada adından söz ettiren ve birçok önemli festivalden ödüllerle dönen Türk Sineması, 2020 yılında da önemli film festivallerinde yerini aldı.

Yönetmen Erdem Tepegöz’ün 'Gölgeler İçinde' filmi 41’inci Moskova Uluslararası Film Yarışması’nda 'Ana Yarışma' bölümüne seçilerek 'Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Yönetmen Ercan Kesal’ın ilk uzun metrajlı kurgu film desteği ile hayata geçirdiği filmi 'Nasipse Adayız' 49’uncu Rotterdam Uluslararası Film Festivali’nde, Yönetmen Cihan Sağlam’ın 'Uzun Zaman Önce' filmi Silk Road Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Yönetmen Derviş Zaim’in 'Flaşbellek' filmi 42’nci CINEMED Montpellier Akdeniz Filmleri Festivali’nde, Yönetmen Cem Özay'ın 'AF' filmi de 33’üncü Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerlerini gerçekleştirecek. Yönetmen Eylem Kaftan’ın 'Kovan' filmi ise 16. Zürih Film Festivali’nde ödül için yarıştı.

Bakanlığın 2021 yılı destekleme başvuru ve toplantı tarihleri, Sinema Genel Müdürlüğü'nün www.sinema.ktb.gov.tr adresinden duyurulacak.

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