Sinema yaş kompleksini aşıyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf ve video bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aydan Özsoy, Türk ve dünya sinemasında yaşlı temsilini değerlendirdi. Özsoy, Kovid-19 salgınıyla daha görünür hale gelen yaş ayrımcılığının son yıllarda dönüşüm geçirdiğini söyleyerek dünya sinemasında yaşlıları “düşkün” gösteren geleneksel kodların hala devam ettiğini dile getirdi. 2000’li yıllardan sonra bu kodların yavaş yavaş kırılmaya başladığını ifade eden Özsoy, “Sinemada yaş ayrımcılığına, yaşlıların daha pasif görünümlerine tanıklık etmekle birlikte artık daha aktif, aşık olan, iş kuran, bilgi ve tecrübelerini, yaşam deneyimlerini aktaran yaşlı karakterler de görüyoruz. Daha da önemlisi artık ana karakteri yaşlılar olan filmler yapılıyor” diye konuştu.

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