Sinemada bu hafta

Nuh Tepesi’nde zor günler
Haluk Bilginer, Ali Atay, Hande Doğandemir ve Mehmet Özgür’ü buluşturan Nuh Tepesi’ni, Cenk Ertürk yazıp yönetti. Film, babasının ölmeden önceki son dileği olan köydeki Nuh Ağacı’nın altına gömülme isteğini yerine getirmeye çalışan Ömer’in, ağacın kadim zamanlardan kalma olduğuna inanan köylülerle olan hikâyesine odaklanıyor. Ömer, eşi Elif’le zor günler yaşamaktadır. Kendisini köşeye sıkışmış hisseder. Yıllardır görmediği babası İbrahim bir gün Paris’ten döner. Ölümcül bir hastalığa yakalanmıştır. Ömer’den kendisini köyüne götürmesini ister. Orada, İbrahim’in çocukken diktiğini iddia ettiği ve ölünce altına gömülmek istediği bir ağaç vardır. Köydekiler ise bu ağacın Nuh Peygamber tarafından dikildiğine ve altında edilen duaların kabul olduğuna inanırlar. Ömer babasına mı yoksa köylülere mi inanacağını bilemez.
Zengo büyük rekabette
Yasemin Sakallıoğlu’nun başrolünde yer aldığı Zengo, kendi imzasının olduğu tasarımlarıyla ünlü bir modacı olmanın hayallerini kuran Zerrin’in, bu yolda en büyük rakibi olarak gördüğü mahalleden Menkıbe ile olan rekabetini anlatıyor. Filmde Sakallıoğlu’na Dilşah Demir ve Ece İrtem eşlik ediyor. Şahan Gökbakar ve Müge Manuş’un yönettiği yapımda Zerrin, yaşadığı mahalleye kentsel dönüşüm piyangosunun vurmasıyla bir anda zenginleşmiş, mahalledeki kadınlara kendi tasarımlarını giydirip ünlü bir modacı olma hayalleri kuran, biraz sonradan görme ama son derece içten ve eğlenceli bir kadındır. Çocukluğundan beri rekabet içinde olduğu Menkıbe’nin kendi tasarımlarını çalıp defile düzenlemesiyle çılgına dönen Zerrin, hayatını değiştirecek çılgın bir maceraya atılır.
Tamircikler Robotçuklar’a karşı
Profesör Eugenius’un kendisi gibi başarılı bir mucit olan okuldan arkadaşı Erika ile karşılaşması, hem kendisi hem de Tamircikler için büyük bir tehlike oluşturur. Eugenius’un yıllardır görmediği Erika, kendisine Tamirciklerden daha kuvvetli ve hızlı olan Robotçuklar adını verdiği minik yardımcılar üretmiştir. Üstelik arasında bir yarışma planlanmıştır. Tamircikler’in yarışmayı kaybetmesi durumunda Erika, onların varlığını tüm dünyaya açıklayacaktır. Profesör ve Tamircikler, kendileri için büyük bir tehlike oluşturan bu yarışı kazanabilmek için zorlu bir mücadeleye girişir. Rus yapımı animasyon “Tamircikler Robotçuklar’a Karşı” bu hafta çocuklar için tek alternatif.