Sinemamızın yıldızları ödüllendirildi

​Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği (SİNEGED) tarafından Türk sinemasının 108. yılı onuruna ödül töreni düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği (SİNEGED) tarafından Türk sinemasının 108. yılı onuruna ödül töreni düzenlendi. Bu yıl beşincisi yapılan “Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar” töreninde Filiz Akın, Emel Sayın, Hülya Koçyiğit, Tamer Levent, Yılmaz Erdoğan, Hülya Avşar, Gülden Karaböcek, Rahim Gülcüoğlu, Zihni Göktay, Murat Yıldırım, Wilma Elles, Çetin Altay, Mustafa Uslu, Barış Kılıç, Esin Yağmurdereli, Berat Efe Parlar ve Faruk Aksoy ödüle layık görüldü. Törende ayrıca Nilüfer Kadın Korosu ve sanatçı Murat Balkan mini konser verdi.