Sınıf anneliği kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara müsaade edilmeyeceğini bildirdi. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce, mevzuatta yeri olmayan uygulamalar-sınıf annesi konusunda 81 ile yazı gönderildi. Öğrenci sağlığı ve öğrenci güvenliğine dikkat çekilen yazıda, “Okullarımızda, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim süreçleri, Bakanlığımızın görevlendirdiği öğretmenlerimiz tarafından milli eğitimin ilke ve amaçları doğrultusunda öğrencilerin üstün yararı gözetilerek, yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak bilimsel esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Ders öğretmeni dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesi, eğitimin niteliğini bozmakta ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturmaktadır” ifadelerine yer verildi. Bakanlık, okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Ders saatlerinde revizyon

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni depremler ve olası sonuçları nedeniyle eğitim kurumları da güçlendirme çalışmalarına başladı. MEB tarafından yürürlüğe konulan olan ilgili yönetmelik kapsamında şu anda bir ders süresi 40 dakika. Bakanlığa yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitime geçen okullarda 40 dakika olan ders saati süresinin 30 dakika olacak şekilde düzenlenmesi talep edildi. Bakanlık, bu talepler doğrultusunda gerekli durumlarda ders saati süresinin 30 dakikaya çekilmesine yönelik karar aldı.

DAHA ETKİN BİR EĞİTİM

Düzenlemeyle yoğun öğrenci sayısına sahip okullarda daha etkin bir eğitim süreci sağlanması hedefleniyor. Türkiye genelinde afet riski taşıyan bin 500 eğitim binasında güçlendirme yapılıyor.







