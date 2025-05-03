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Sınıf arkadaşları küçük Furkan'ı unutmadı: Adı kütüphanede yaşayacak

Sınıf arkadaşları küçük Furkan'ı unutmadı: Adı kütüphanede yaşayacak

13:243/05/2025, Cumartesi
IHA
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Ziyarette öğretmen ve öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.
Ziyarette öğretmen ve öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.

Küçük yaşlarda geçirdiği böbrek rahatsızlığının ilerlemesi sebebiyle yaklaşık 5 ay önce yapay kalp tedavisi görürken hayatını kaybeden Müşir Zeki Paşa Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Furkan Emre Meral'i sınıf arkadaşları unutmadı.

Küçük Furkan'ın Erzincan Pir-i Sami Hazretleri mezarlığındaki kabrini yağan yoğun yağmura rağmen ziyaret eden sınıf arkadaşları ve öğretmenleri Furkan Emre Meral'e dua ederek mezarına çiçek diktiler.


Öğretmenleri, küçük yaşta hayatını kaybeden öğrencileri Furkan Emre Meral'in özellikle kitap okumayı çok sevdiğini bundan dolayı küçük Furkan için Z Kütüphanede bir köşe hazırladıklarını, anı defteri oluşturduklarını, Furkan'ı asla unutmayacaklarını ve anısını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.


Öte yandan sınıf arkadaşları sınavlarda derece yapabilmek adına birbirleriyle yarıştıklarını ancak kitap okumada Furkan'ın her zaman derece yaptığını ifade ettiler.


Küçük Furkan il genelinde yapılan en çok kitap okuma etkinliğinde de derece yapmış ve ödül almıştı.


Öğretmen ailenin tek çocukları olan Furkan Emre Meral yaklaşık 3 ay Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü. Yapay kalp uygulaması yapılan Meral, yaklaşık 5 ay önce hastanede akşam saatlerinde hayata gözlerini yummuştu.



#furkan emre meral
#çocuk
#böbrek hastalığı
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