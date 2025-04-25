Okulda öğretmeni döven iki çocuk tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde daha önce öğrenciyi bıçakladığı ve okuldan atıldığı öğrenilen M.F.C.(17), yanına arkadaşı A.E.K.'yi (16) de Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesine gitti. Üzerlerinde bıçak bulunan iki çocuk önce okulun tuvaletinde saklandı. Öğrenciler nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) tuvalette yabancı iki kişinin saklandığını söyledi.