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Okulda öğretmeni döven iki çocuk tutuklandı

Okulda öğretmeni döven iki çocuk tutuklandı

16:4125/04/2025, Cuma
IHA
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Okulda öğretmene bıçak çekip sonra darp eden iki çocuk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Okulda öğretmene bıçak çekip sonra darp eden iki çocuk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda üzerlerinde bıçak bulunan iki çocuk önce okulun tuvaletinde saklanmış, kendilerini dışarı çıkmaları konusunda uyaran öğretmeni ise darp etmişti. Samsun'da okulda öğretmene bıçak çekip döven iki çocuk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde daha önce öğrenciyi bıçakladığı ve okuldan atıldığı öğrenilen M.F.C.(17), yanına arkadaşı A.E.K.'yi (16) de Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesine gitti. Üzerlerinde bıçak bulunan iki çocuk önce okulun tuvaletinde saklandı. Öğrenciler nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) tuvalette yabancı iki kişinin saklandığını söyledi.


OKUL DIŞINA ÇIKMALARI İÇİN UYARDI


Öğretmen Umut Deniz Mert, okulun koridorunda karşılaştığı şahısları öğrencilere zarar vermemeleri için okulun dışına çıkmaları konusunda uyardı.


Öğretmene saldıran M.F.C. ve A.E.K., okulun bahçesine kaçtı. Burada da bıçak çektikleri ileri sürülen saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.


ÖĞRETMEN TEDAVİ ALTINA ALINDI


İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen, tedavi altına alındı.


GÖZALTINA ALINDILAR


Olaydan sonra kaçan iki çocuk, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


TUTUKLANDILAR


Polisteki işlemleri tamamlanan M.F.C. ve A.E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece "Kasten yaralama ve tehdit" suçlarından tutuklanan M.F.C. ve A.E.K., Kavak Çocuk Kapalı Cezaevine gönderildi.



#Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi
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