Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DMM'den kaset ve şantaj iddialarına açıklama geldi

DMM'den kaset ve şantaj iddialarına açıklama geldi

16:2925/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "kaset ve şantaj" iddialarını yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "kaset ve şantaj" iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan "kaset ve şantaj" iddialarını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan "kaset ve şantaj" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.


Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan 'kaset ve şantaj' iddiaları doğru değildir. Bahse konu haberler, herhangi bir somut delile dayanmayan hayal ürünü kurgu haberlerdir. İddialar, devlet kurumlarına ve kamu görevlilerine yönelik organize bir itibar suikastının parçasıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.



#dmm
#iletişim başkanlığı
#son dakika
#açıklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri