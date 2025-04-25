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Pakistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Pakistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

16:1825/04/2025, Cuma
AA
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Pakistan'da bombalı saldırı
Pakistan'da bombalı saldırı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik görevlilerini taşıyan aracın yakınında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırının henüz hiçbir grup tarafından üstlenilmediğini kaydeden Ahmad, saldırının Belucistan Kurtuluş Ordusunca düzenlendiği ihtimalinin üzerinde durduklarını aktardı.

Pakistan polis yetkilisi Naveed Ahmad, yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Belucistan'ın Ketta kentinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini bildirdi. Ahmad, patlama sonucu araçta bulunan 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 3 kişinin tedavi için yakınlardaki hastanelere sevk edildiğini söyledi.


Saldırının henüz hiçbir grup tarafından üstlenilmediğini kaydeden Ahmad, saldırının Belucistan Kurtuluş Ordusunca düzenlendiği ihtimalinin üzerinde durduklarını aktardı.


Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, yaptığı açıklamada, bombalı saldırıyı kınayarak ölen güvenlik güçlerinin ailelerine taziyelerini iletti. Yine Belucistan eyaletinde mart sonunda düzenlenen bombalı saldırıda 5 güvenlik görevlisi ölmüş, 12'si yaralanmıştı.

Pakistan'da terör saldırıları

Pakistan'da silahlı ve bombalı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.


Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.


İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.



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