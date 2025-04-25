49 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 210 gözaltı

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; “DEAŞ Terör Örgütü mensubu 210 şüpheli Yakalandı.”





49 İlde operasyon





49 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 210 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı.





Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;





- Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.





Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz.





“DEAŞ Terör Örgütü mensubu 210 şüpheli Yakalandı.”



49 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 210 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı❗



Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel… pic.twitter.com/qBnj0kiS7h — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 25, 2025







