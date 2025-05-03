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Akülü arabasıyla oynarken maganda kurşunuyla vurulmuştu: 6 yaşındaki çocuğun katillerine müebbet istendi

Akülü arabasıyla oynarken maganda kurşunuyla vurulmuştu: 6 yaşındaki çocuğun katillerine müebbet istendi

10:203/05/2025, Cumartesi
DHA
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29 Ekim 2024'te gerçekleşen acı olay, küçük Poyraz'ı hayattan kopardı.
29 Ekim 2024'te gerçekleşen acı olay, küçük Poyraz'ı hayattan kopardı.

Kars'ta kaldırımda akülü arabası ile oynarken bir düğün salonuna açılan ateşte 6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağ'ın ölümüne ilişkin davada yargılanan tutuklu 3 sanık için 'Çocuğu kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Aralarında daha önce husumet bulunan bir grup, düğün salonuna ateş etti. Düğün salonunda bulunanlar da silahla karşılık verdi. Bu sırada salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabası ile oynayan Muhammet Poyraz Erdağ başından ağır yaralandı. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştıklarını belirlediği M.A., A.A., Y.Y., Y.Y.,K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A.'yı gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 9 şüpheliden K.Y., Y.Y.,Y.Y., A.A. ve M.A. tutuklandı.


3 KİŞİNİN SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLARLA VURULMUŞ

Tutuklu bulunan 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydeden görüntülerin de yer aldığı iddianamede; Muhammed Poyraz Erdağ'ın K.Y., Y.Y. ve Y.Y.'nin silahlarından çıkan kurşunla öldüğü belirtildi. Tutuklu sanıklar K.Y., Y.Y. ve Y.Y.'ye 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen iddianamede, "Muhammed Poyraz Erdağ'a yönelik eylemlerinin şeklen olası kast olabileceği görülse de olayın meydana geldiği yerin Kars'ın en işlek caddelerinden birisi olması, olayın şekli, zamanı ve meydana getirdiği infial dikkate alındığında çocuğun iştirak halinde kasten öldürülmesi suçundan cezalandırılmaları gerekir" denildi. Diğer tutuklu sanıklar A.A. ve M.A. hakkında ise hasımları olan sanıklara yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırı nedeniyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianame, Kars 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.




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