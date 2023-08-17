Sınıfta kalma geri geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da medya kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Tekin, sınıf tekrarı, devamsızlık, merdiven altı kurslar ve açık liseye kayıt ile ilgili yeni düzenlenmeleri yeni eğitim yılı başlamadan paylaşacaklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan’ın da aralarında bulunduğu temsilcilerin sorularını cevapladı.

MEVZUATI DEĞİŞTİRECEĞİZ

Ortaöğretimde sınıf tekrarı konusuna değinen Bakan Tekin, okul terkleriyle ilgili sorunlar yaşandığını ve yeni eğitim öğretim yılı başlamadan ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklerin kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Lise öğretmenlerinin de konuya ilişkin görüş belirttiğini açıklayan Tekin, “Özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasından kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız. Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak” dedi.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ ZORLAŞACAK

Ayrıca 12’nci sınıfta açık liseye geçmenin yaygınlaştığını vurgulayan Tekin, konuyla ilgili tedbirler alınacağını belirterek, şöyle devam etti: “Bu bizim için çok önemli; açık okullara devam eden bu çocuklarımız merdiven altı, izinsiz kurslarla hazırlık sürecine devam ediyor. Bu merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından da 11’nci sınıftan 12’ye geçen öğrenciler içerisinden açık liseye erişim, açık liseye nakil süreçlerini zorlaştırarak eğitim verdiğini iddia eden yapılarla da mücadele etmiş olacağız. Dolayısıyla açık liseye geçişleri zorlaştıracağız. Aynı şekilde çocuklarımız önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda devamsızlıkla ilgili af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz.”

45 bin derslik onarıldı

Depremde yıkılan ya da hasar gören okul ve dersliklerle ilgili bilgi veren Bakan Tekin, “Yıkılan ya da kullanılamaz durumda 11 bin civarında derslik bulunuyor. Yaklaşık 45 bin dersliğin de onarımı tamamlandı. Çelik yapılarla yaklaşık 60 günde inşa edilebilen derslikler veya okullar inşa ettik. Dolayısıyla 400 civarında derslik çelik yapı inşa edip 1 Eylül itibarıyla eğitim-öğretime başlayacağız” diye konuştu. Tekin, ayrıca yeni eğitim döneminde deprem bölgesinde öğrenciler için 4 haftalık bir telafi programı yapılacağını söyledi.

Özel okullara ‘yol-yemek’ uyarısı

Bakan Tekin, özel okul ücretleri için, “TEFE-TÜFE ilkesini getirdikten sonra özel okullar, derneklerin bize taahhüdü, servis ve yemek ihtiyacıyla ilgili konularda da makul düzeyde yapacaklar, biz de kendilerini zaten denetleyeceğiz” dedi.























