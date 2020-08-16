Sıradışı kıyafet ayakta başlar

Kadınların vazgeçilmez tutkuları ayakkabılar… Birlikte kullanıldığı giysiyi adeta başka bir boyuta taşıyabilen doğru seçilmiş bir ayakkabı stilinizin belki de en büyük vurgusu. Tercih ettiğiniz zamansız, iddiasız, en sade kıyafeti, sıra dışı tasarımı olan bir ayakkabı ile çok dikkat çekici ve akılda kalıcı bir kombine dönüştürebilirsiniz. Hele de kombinle “uyumlu” tarzda ayakkabı giymek artık bir zorunluluk olmaktan çıkmışken… Etek altına giyilen iri tabanlı spor ayakkabılar, Jean altına giyilen taşlı ve topuklu Mule terlikler, desenli romantik bir elbise ile giyilen geniş tabanlı hantal baba sandaletleri… Hepsi zıtlıktan beslenmiş güçlü stil vurgularının kapı anahtarları.

SANDALETLER RENKLİ AYAKBABILAR

Moda da mevsimsel tasarımlar etkisini yitirmeye başlamışken yaz aylarında giyilen süet botları, kış aylarında giyilen topuklu sandaletleri normal karşılar olduk. Kışın ayakkabı tercihlerimizde fonksiyonellik aradığımız ilk kriter olsa da yazın işler değişiyor. Kış aylarının botları, çizmeleri bir kenarda dursun, yazın rengarenk sandaletleri, terlikleri ve ayakkabıları bir çok hanım için ihtiyaçtan çok bir arzu nesnesi haline dönüşüyor. 2020 İlkbahar/Yaz trendlerini şekillendiren unsurlar arasında Pandemi de vardı. Uzun bir karantina dönemi ile beraber evdeki terlik-

pijama rahatlığı belki de en vazgeçilmez konfor alanımız oldu. Kısmen başladığımız normal yaşam rutinlerimiz de, evdeki rahatlığı yakalamanın bir yolu da yaz aylarının vazgeçilmezi, birbirinden renkli ve eğlenceli sandalet ve terlikleri. 2020 ayakkabılarının olmazsa olmazı ise rahatlık. Hatta topuklu ayakkabı giymeyi sevenler bu yazın “kitten heel” mini topuk trendleri ile şıklıkla beraber rahatlığı da yakalayabilecekler. 70’li yılların mule terliklerinden, parmak arası topuklu terliklere, iri tabanlı spor sandaletlerden, platform ayakkabılara kadar 2020 yazın ayakları şenlendirecek trendlerine bir göz atalım.

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Parmak arası ve çift bantlı terlikler

Çok bantlı kısa topuklu ayakkabılar birkaç sezondur hayatımızda olsa da doksanlı yılların kare burunları ile yeniden güncellenerek yepyeni ve heyecan verici bir formda defilelerin olmazsa olmazı arasına girmeyi başardı. Bol kesim jeanlerden, uçuş uçuş yaz elbiselerine kadar bir çok farklı parçayla tamamlayabileceğiniz, günün her saatinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu tasarımlar sıcak günlerin kurtarıcısı stil tamamlayıcıları. Alışılagelmiş formundan sıyrılarak modacıların gözdesi olmuş bir başka tasarım ise parmak arsı topuklu terlikler. Plastik olarak plajda görmeye alıştığımız parmak arası terlikler yeni haliyle modanın ve sezonun en trend parçaları arasına girerek hepimiz şaşırtmayı başardı. 2020 yazının en hit trendlerinden biri de çift bantlı sandaletler. Taş detayları, beklenmedik dokuları, canlı renkleri ve kalın tabanları ile sıcak günlerde ayağınızdan çıkaramayacağınız kadar rahatlar.

“TURİST” SANDALETLERİ

Kalın tabanlı “dad sneaker” trendinin devamı niteliğinde ki sandaletler hantal ve çirkin görüntüsüne rağmen konfor vurgusunun dışına çıkarak blogger’ların sokak stilleri arasına girdiler. Prada, Sportmax, Anna Sui gibi moda evlerinin öne çıkardığı, “turist” sandaletleri olarak da adlandırılan bu modelleri kaba görüntüsüne rağmen bazen zarif saten bir etekle, bazen de çiçekli bir elbise ile kombinleyerek zıtlıklara vurgu yapabilirsiniz. Yaz ve kış ayların vazgeçilmezi sneaker’ları ise abartılı tabanları ile daha da kaba bir görünüme bürünse de, rengarenk tasarımları ve sportif kumaşları ile yazın ruhuna adapte olmayı başarmış.

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PLATFORM VE DOLGU TOPUKLAR

70’lerin ikon parçası platform tabanlı ayakkabılar bu sezon tasarımcıları tekrar etkisi altına almış durumda. Yenilenmiş olarak tekrar gün yüzüne çıkan ayakkabılar, topuklu seçeneklerinin yanında mimari etkili, katmanlı düz platformlar olarak da karşımıza çıkacak. Bu yılın dolgu topuk ayakkabıları ise zihinlerimizde kalan demode görüntüsünden çok uzak. Şeffaf bantlar, renkli topuklarla, hasır malzemelerle hiç beklemediğiniz kadar eğlenceli ve dinamik. Otantik, zanaatkar detayları ve doğal kumaşları ile minimalist terlik tasarımlar ise ofisten sahile her ortamda kolaylıkla kullanabileceğiniz stil garantili yaz parçaları

YAZ LOAFERLAR’I

2020 İlkbahar/Yaz defilelerinin baş kahramanların dan biride Seksenli yılların ofis stilinden esinlenilmiş loafer ayakkabılarıydı. Günümüze uyarlanırken, renkli, gold zincir ve toka detayları ile konforunu kaybetmeden ofis dışına çıkacak kadar stil sahibi yeni bir forma büründü. Terlik, ya da topuklu görünümündeki loafer modeller ise daha sofistike bir görüntü vaad ediyor.

MARY JANE BABETLER VE 60’LARIN ARKADAN BANTLI STİLETTOLARI

Romantik ve sevimli formlu, üstten tek bantlı Mary-Jane ayakkabılar bu sezon çok daha heyecan verici renklerle geri dönüyor. Bazen topuklu, bazen düz; bazen renkli, bazen işlemeli olan bu ayakkabılar daima feminen. Retro tarz sevenlerin vazgeçemeyecekleri bu ayakkabılar rahatlık arayanlar için de vazgeçilmez.