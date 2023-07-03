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Hayat

Şırdancı Mehmet bu kez uçağa binmeden cebinde şırdanla yakalandı

Geçtiğimiz günlerde uçağa yanında şırdan getirip yediği görüntüleri paylaşan ve THY'nin kara listesine alınan Şırdancı Mehmet lakaplı Mehmet Sur, bu kez havaalanı X-Ray'inde cebinde şırdanla yakalandı.

14:00 . 3/07/2023 Pazartesi
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Şırdancı Mehmet'in yakalandığı esnada gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Şırdancı Mehmet'in yakalandığı esnada gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep seferi sırasında uçakta şırdan yediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra kara listeye alınan Şırdancı Mehmet bu kez de cebinde şırdanla yakalandı.

Bir de sosyal medyada paylaştı

Gittiği her yere şırdan götüren Şırdancı Mehmet, bu kez de havaalanın güvenlik kontrollerinden geçerken X-Ray cihazına takıl. Mehmet Sur'un cebinden şırdan çıktı. Güvenlik görevlilerini şaşırtan Şırdancı Mehmet, bu görüntüleri sosyal medya hesabından ''Şırdanlar X-Ray'e takıldı'' ifadesini kullanarak paylaştı.



#Şırdancı Mehmet
#THY
#şırdan
21 dakika önce
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