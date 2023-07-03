Şırdancı Mehmet bu kez uçağa binmeden cebinde şırdanla yakalandı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep seferi sırasında uçakta şırdan yediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra kara listeye alınan Şırdancı Mehmet bu kez de cebinde şırdanla yakalandı.

Bir de sosyal medyada paylaştı

Bir de sosyal medyada paylaştı

Gittiği her yere şırdan götüren Şırdancı Mehmet, bu kez de havaalanın güvenlik kontrollerinden geçerken X-Ray cihazına takıl. Mehmet Sur'un cebinden şırdan çıktı. Güvenlik görevlilerini şaşırtan Şırdancı Mehmet, bu görüntüleri sosyal medya hesabından ''Şırdanlar X-Ray'e takıldı'' ifadesini kullanarak paylaştı.