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Hayat

Şırdancı Mehmet'ten uçakta mide bulandıran video: THY kara listeye aldı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep seferini yapan uçağında tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yediği videoyu sosyal medyada paylaşan 'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Sur kara listeye alındı. Mehmet Sur'a 6 ay boyunca bilet satılmayacak.

15:47 . 21/06/2023 Çarşamba
DHA
Şırdancı Mehmet'in videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepki çekti.

Şırdancı Mehmet'in videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepki çekti.

Şırdancı Mehmet olarak tanınan Mehmet Sur, 15 Haziran günü THY'ye ait uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e gitti. Uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından Sur, bu sırada tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yedi.

Altı ay bilet satılmayacak

Bu anları cep telefon ile kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sur tartışmalara neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından harekete geçen havayolu şirketi yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye aldı. Sur, 6 ay boyunca THY'den bilet satın alamayacak. 





#Şırdancı Mehmet
#THY
#Mehmet Sur
34 dakika önce
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