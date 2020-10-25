Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Sirkenin 7 faydası
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Sirkenin 7 faydası

Farklı meyvelerden bitkilere pek çok şeyin sirkesi yapılır. Her biri şifa kaynağıdır. Diyetisyen İpek Ertan son yıllarda popülaritesi artan sirkeyi doğru şekilde kullanınca pek çok hastalığın şifa kaynağı olduğunu söylüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sirke bilinen en eski mayalı ürünlerden biri.
Sirke bilinen en eski mayalı ürünlerden biri.

Elmadan bala, adaçayından ayvaya, ebegümecinden biberiyeye… Dünyada 100’den fazla sirke çeşidi olduğunu biliyor muydunuz? Sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip olan sirke, sindirimi kolaylaştırması ve çeşitli enfeksiyonlara karşı kullanılan bir besin olması nedeniyle eski zamanlardan beri tüketilen başlıca şifa kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, son yıllarda popülaritesi giderek artan sirkenin kilo kontrolüne yardımcı olmadan şekeri dengelemesine dek birçok faydası olduğunu belirtirken, buna karşın doğru tüketilmediğinde fayda yerine zarar verebildiğini de vurguluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, sirkenin az bilinen 7 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu; bir de evde yapabileceğiniz pratik meyve sirkesi tarifi verdi…

KİLO KONTROLÜNE KATKI SAĞLIYOR

Üç ay boyunca, her gün yemeklerinize katacağınız 1 yemek kaşığı sirkenin beden kitle indeksinde 0.4-0.7 puanlık azalmaya neden olabileceğini gösteren çalışmalar bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan “Salata ve yemeklerinize her gün 1 yemek kaşığı sirke ekleyebileceğiniz gibi, bu miktarı suda seyrelterek de tüketebilir ve kilo kontrolünüz açısından fayda sağlayabilirsiniz. Ancak günde 1 kaşık sirke tüketimini obezitenin çaresi olarak görmemek gerek” diyor.

İNATÇI ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR

Tıbbın babası sayılan Hipokrat’ın Milattan Önce 400’lü yıllarda akut enfeksiyonları ve yaraları iyileştirmek için sirkeyi kullandığı biliniyor. Artık tüm bakterilere karşı etkin olmadığı ortaya konsa da çok eski bir formül olarak bal ve sirke karışımı inatçı öksürüklere karşı hala kullanılıyor. Sirkenin tahriş etme özelliğine değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, “Deride oluşan enfeksiyonlarda kullanımı enfeksiyona neden olan bakterinin türüne göre etkili olabilir. Fakat asitlik derecesinin yüksek olduğu ve tahriş etme kabiliyetinin olduğu da unutulmadan kullanılmalıdır” uyarısında bulunuyor.

HİJYEN SAĞLAMAYA DESTEK OLUYOR

Sirke, içeriğinde bulunan asetik asit sayesinde besinlerin bozulmadan saklanmasına yardımcı oluyor. Çünkü zararlı bakteriler yüksek asitli ortamlarda yaşayamıyor. Sebze ve meyvelerin son yıkama suyuna sirke eklenmesinin besin hijyenini sağlamada etkili olduğuna vurgu yapan İpek Ertan, uygulanması gereken ölçü hakkında “1 litre suya 1 yemek kaşığı sirke koyduğumuz suda 5 dakika bekleterek sebze ve meyvelerin dezenfekte olmalarını sağlayabiliriz” diye bilgi veriyor.

YÜKSEK TANSİYONA İYİ GELİYOR

Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, her gün sirkeli su içen farelerin tansiyonlarında içmeyenlere göre bir düşüş yaşandığı görüldü. Henüz insanlar üzerinde yapılan bir çalışma yok. Ancak sirkenin yiyeceklere lezzet kattığı için tuz ihtiyacını azaltabileceği ve böylece tansiyonu düşürmeye yaradığı yorumunu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, “Yüksek tansiyonu olan kişilerin sindirim sistemi sorunları yoksa 1 yemek kaşığı sirkeyi bol su ile karıştırıp tüketmelerinde bir sakınca olmayabilir” diyor.

TÜMÖRLERLE SAVAŞIYOR

Farelerde yapılan bir başka çalışma da sirkenin tümörler üzerindeki etkisini gösteriyor. Aşılama yöntemi ile kanser oluşturulan iki grup farede, sirkeli su ile beslenen farelerin beslenmeyen farelere göre önemli ölçüde daha küçük tümör hücrelerine sahip olduğu görüldü. Sirkedeki antitümör faktörlerin henüz tanımlanmadığını kaydeden İpek Ertan ”Ancak bilim insanları sirkenin bağırsaklarda diyet lifinin sağlıklı yağ asitlerince parçalanmasını sağlayarak bunu yaptığını düşünmekte” diye konuşuyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGELEMEYE YARDIM EDİYOR

Karbonhidrat içeren bir öğünden sonra tüketilen beyaz sirkenin vücudun verdiği glisemik cevabı anlamlı bir düzeyde düşürdüğünü ve insülin duyarlığını da belirgin ölçüde artırdığını gösteren çalışmalar var. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, “Bu çalışma sonuçları ne anlama geliyor?” sorusuna ise şöyle cevap veriyor: “Glisemik indeks, yiyecek tüketiminden iki saat sonra kan şekeri seviyesindeki artışı gösteriyor. Glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler hızla kana karışarak şeker düzeyini etkiler. Vücudun verdiği glisemik cevabın düşük olması ise sağlık açısından daha faydalı. Kısacası bu çalışma sonuçları beyaz sirkenin kan şekeri düzeyinin dengelenmesine katkı anlamına geliyor. Burada sirke içindeki asetik asitin, nişasta sindiren enzimlerle etkileşime girdiği için kan şekeri yönetimine yardımcı olmada rol oynadığı düşünülüyor. Tüm bu özellikleri ile sirke diyabeti tedavi etmez ama belli bir miktarda kullanımı vücudun karbonhidratı daha iyi sindirmesine yardımcı olabilir.”

BAĞIRSAKLARI KORUYOR

Sirke bilinen en eski mayalı ürünlerden biri. Mayalanma sırasında açığa çıkan yararlı bileşikler, özellikle antioksidanlar sirkenin yine de bağırsak dostu bir besin olmasına yetiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan’a göre, bağırsak floramızı güçlendirmek, bağışıklığımızı yüksek tutmak için beslenmemizde sirkeye de yer vermemiz gerekiyor.

Abone Ol Google News
Çok kısa sürdü

Çok kısa sürdü

​Ermenistan, üçüncü kez ilan edilen ateşkesi ihlal etti.
Fransızsitelerine saldırı

Fransız
sitelerine saldırı

​Ülke genelindeki çok sayıda siteye erişim kesildi.
Bakanlıktansatılık onlarca araç

Bakanlıktan
satılık onlarca araç

​Fiyatlar 20 bin TL'den başlıyor..
Ateşkes yürürlükte

Ateşkes yürürlükte

​ABD iki ülkenin anlaştığını duyurmuştu.
Trabzon'da feci kaza

Trabzon'da feci kaza

​El frenini çekmeyi unuttu, annesi hayatını kaybetti.
İhracatta<br>seferberlik zamanı

İhracatta
seferberlik zamanı

​Dolar kurundaki yükseliş fırsatları da beraberinde getiriyor.

Oyunlarını bozduk hedef olduk

Oyunlarını bozduk hedef olduk

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, yaptırım tehditlerine meydan okudu.
Savaş suçu işliyor

Savaş suçu işliyor

​Ermenistan çocukları cepheye sürdü.
Almanya’dan Mesut’a özür

Almanya’dan Mesut’a özür

​Almanya Futbol Federasyonu resmi özür mektubu gönderdi.
İnsanlığın yüz karası

İnsanlığın yüz karası

​Aşağılık faşiste Türkiye'den sert tepki geldi.
Kapalı alanda <br>4 dakikada bulaşıyor

Kapalı alanda
4 dakikada bulaşıyor

​Havaların soğuması tedbirlerin önemini artırıyor.
Boykot karşılık bulmadı

Boykot karşılık bulmadı

​Türkiye'ye karşı boykot çağrıları rakamlara yansımadı.
Ticaride açığı<br>iç pazar kapattı

Ticaride açığı
iç pazar kapattı

​Avrupa pazarının boşluğunu yerli müşteri kapattı.
Sessiz ihanet

Sessiz ihanet

​Suudi Arabistan ve BAE sessizliğini koruyor.
MİLGEM Pakistan’a güç katacak

MİLGEM Pakistan’a güç katacak

​Yerli savunma sanayisinin en büyük ihracat atılımı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.