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Siyah beyaz İstanbul

New York’ta yaşayan fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Annette Louise Solakoğlu’nun, “İstanbul’a Reverans” sergisi sanatseverlerle buluştu. 31 Ocak’a kadar Şule Gazioğlu Art & Design Galeri’de açık olacak sergide, İstanbul’un mimarisiyle günlük yaşamı harmanlanmış.

4:00 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Annette Louise Solakoğlu’nun, “İstanbul’a Reverans” sergisi sanatseverlerle buluştu.

Fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Annette Louise Solakoğlu’nun, “İstanbul’a Reverans” sergisi sanatseverlerle buluştu.

New York’ta yaşayan fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Annette Louise Solakoğlu’nun, “İstanbul’a Reverans” sergisi sanatseverlerle buluştu. 31 Ocak’a kadar Şule Gazioğlu Art & Design Galeri’de açık olacak sergide, İstanbul’un mimarisiyle günlük yaşamı harmanlanmış. Son 15 yılda çalıştığı siyah-beyaz fotoğraflara yer veren sanatçı, Orhan Veli ile Nazım Hikmet’in aralarında bulunduğu birçok edebiyatçının eserlerinden ilham aldığını söylüyor. Küratörlüğünü Şule Gazioğlu’nun üstlendiği sergide, şehrin barındırdığı çeşitlilik kentsel, nostaljik ve tarihi yönleriyle izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

GÜNLÜK HAYAT RENKLİ

Sergiyle ilgili konuşan sanatçı, İstanbul mimarisiyle günlük yaşamın serginin ana teması olduğunu vurgulayarak, “Bu serginin önemi bugünkü İstanbul’u ve insanını belgelemesidir. Sürekli değişen ve kimliğini yenileyen bir şehir olduğundan, bunu belgelemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Serginin açılışı çok ilgi gördü ve şimdiye kadar ziyaretçilerin gösterdiği ilgi ve alaka bizi çok mutlu ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sergideki fotoğrafların siyah-beyaz olmasına da değinen Solakoğlu, “Günlük hayatımızı renkli görüyoruz. Fotoğraflarımı siyah beyaz yaparken bir soyutlama unsuru yaratmak istedim. Gerçeğin, tanıdık olanın görsel temsilinin ötesine geçmeyi amaçladım. Bana göre siyah-beyaz, zamansız ve engin olduğundan, kendi hikayenizi ve duygularınızı bir görüntüye yansıtmanıza imkan veriyor. Siyah ve beyazın kullanımı, örneğin güneş ışığının bir sütundan yansıması, bir yapının çizgileri, melekler gibi mimari özellikleri ve detayları vurgulamak için de çok önemli” ifadelerini kullandı.


#Annette Louise Solakoğlu
#İstanbul’a Reverans
#Sergi
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