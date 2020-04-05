Hayat Siz okuyun yeter ki
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Siz okuyun yeter ki

Pandemi nedeniyle evde kaldığımız bu dönemde vaktimizi kaliteli şekilde değerlendirmemiz gerektiğinde dikkat çeken Birlikte Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Teoman Ezici, “Sosyal izolasyon sürecinde en faydalı aktivite, evimizde dergi ve kitap okumaktır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak Medya bünyesinde çıkan dergiler.
Albayrak Medya bünyesinde çıkan dergiler.

Covid-19 virüsü salgını nedeniyle herkesin evde kalması gerektiği şu günlerde, sosyal izolasyonla birlikte, evde en keyifli, eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmenin yolu okumaktan geçiyor. Evde geçirdiğimiz zamanımızı daha keyifli hale getirmek için ruhumuzu beslemeliyiz. Ruhumuzu beslerken de en büyük kaynağımız, okumak! Albayrak Medya Grubu bünyesindeki yayınlar da bu dönemde faydalanılabilecek fırsatlar sunuyor. Albayrak Medya Grubu’nun tüm yayınları, Birlikte Dağıtım A.Ş. tarafından okuma tutkunlarının ayağına kadar geliyor.

Teoman Ezici

ALBAYRAK MEDYA’DAN EVİNİZE

Birlikte Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Teoman Ezici, kitap ve dergi fuarı niteliğindeki dev arşivlerinin okumayı sevenlerin online siparişle ayağına kadar geldiğine dikkat çekerek, “Virüs salgınları nedeniyle sosyal izolasyon sürecinde en faydalı aktivite, evimizde dergi ve kitap okumaktır. Online sipariş sistemiyle, sosyal izolasyon döneminde Albayrak Medya bünyesindeki tüm dergileri ve Ketebe yayınlarının tüm kitaplarını okurlarıyla buluşturuyoruz. Yetişkinlere, gençlere ve çocuklara özel setlerle hemen her kesime hitap eden kaliteli, renkli, eğlendiren ve öğreten içeriklere sahip dergileri, Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Sınırsız dağıtım ağımızla, #evdekal kampanyasına destek olmak için tüm yayınlarımızı, okumayı sevenlerin ayağına kadar getiriyoruz” dedi.

DERGİLER VE KİTAPLAR

Virüslere karşı en hassas şekilde çalıştıklarını vurgulayan Teoman Ezici, şöyle konuştu: “Ekibimizle birlikte dezenfeksiyon kurallarına uyarak, dergilerin okurlarına ulaşması sürecinde titizlikle çalışıyoruz. Her türlü tedbirimizi aldık. Evde yaşadığımız bu süreçteki olumsuz etkileri en aza indirmek için bizler de hijyen anlamında üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu hijyen kurallarına uyarak, yemek, tarih, edebiyat ve çocuk gibi geniş yelpazeye hitap eden içerikleriyle Gerçek Hayat, Derin Tarih, Nihayet, Lokma, Z Raporu, Cins, Post Öykü, Bilge Çocuk ve Bilge Minik dergilerini online siparişle adreslere gönderiyoruz. Özellikle, anne-babalarla çocukların ortak aktivitelerde buluştuğu dergilerimizle, keyifli ve öğretici vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Kapalı alanda uzun süre kalan insanların depresyon gibi etkilere maruz kalmaması için evde kaliteli, eğlenceli ve faydalı vakit geçirmesi gerekiyor. Bunun en güzel yolu da dergi ve kitap okumaktan geçiyor. Ruhumuzu okuyarak beslemeliyiz.”

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