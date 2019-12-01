Soğuk günlerde şifa bu çorbada

1980’li yıllarda İstanbul Bahçelievler Çalışlar Caddesi’nde köfteci olarak başlayan serüven, Ali Kestaneci Et Lokantası olarak İkitelli’de devam ediyor. Geçmişte 13 şubeye kadar zincir haline gelmiş Ali Kestaneci Et Lokantası yönetimi tek bir yerde usta şeflerini bugünkü mekanına taşıdı. Tek bir şube ile mevcut lezzetini korumasını ise sağlam tedarikçi firmalarına ve kekik kokan etlerini Çanakkale Biga’dan almasına bağlıyor. Ali Kestaneci, yöresel lezzetlere de ağırlık veriyor. Özellikle de “etli ilikli kemik çorbası”nı tam bir şifa kaynağı olarak misafirlerine sunuyor. Kemik suyu içerdiği kolajen ve jelatin sayesinde cildi yaşlanmaya ve kırışıklara karşı koruyor. Aynı zamanda saçları ve tırnakları da güçlendiriyor. Akşamdan taş fırında bir kazana konulan etli ilikli kemikler tam sıyrılma kıvamına gelene kadar 12 saat boyunca kısık ateşte pişiriliyor. Kesinlikle un, pirinç bağlaması yapılmadan çorba kıvamını buluyor. Az bir şekilde sirke ve sarımsakla tatlandırılıyor. Kış aylarına girdiğimiz bugünlerde mutlaka tatmanızı öneriyorum.

Ali Kestaneci Et Lokantası

BURSA İSKENDER’DE İDDİALI

Ali Kestaneci Et Lokantası aynı zamanda bölgenin en iyi Bursa İskender’i konusunda da iddialı. Çok ünlü misafirleri de ağırlayan Ali Kestaneci Et Lokantası’nın mutlaka perde pilavını da denemelisiniz. Özellikle düğün evlerinde yapılan perde pilavı burada ayrı bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Yine tamamen buraya özel Fors köftesinden bahsetmek isterim. 180 gram safi etten yapılmış köfte, altında ise közlenmiş patlıcan ve yoğurt ile sunuluyor. Çanakkale Biga’dan getirilen etlerle yapılan kuzu şiş iyi marine edilmiş. Lokum gibi ağızda dağılan kuzu şiş farklı lezzetlerden.

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HELAL ÜRÜN YEDİRME PEŞİNDEYİZ

Ali Kestaneci Et Lokantası sahibi Abdurrahman Çoşkun dikkat ettikleri temel noktaların başında etin helal olması geldiğini belirterek, “İnsanlarımıza helal ürün yedirmenin peşindeyiz. Mekanımız 20 yıldan beri hizmet veriyor. Ancak 40 yıllık bir geçmişe sahibiz. İstanbul’da Bahçelievler Çalışlar Caddesi’nde köfteci olarak bu sektöre girdik. Günün konseptine uygun menülerimiz var. Özellikle bursa İskender kebap’ta, etli ilikli kemik çorbasında iddialıyız. 35-40 yaş üstü müşteriler bizden başka bir yeri tercih etmiyor. Bunu yegane sebebi de, 16 yıldır tek bir kasaptan aldığımız ettir. Müşterilerimizin yemeklerini yerken şifa niyetine yemelerini istiyoruz” diyor.