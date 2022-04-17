Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybetmişti: Mahra'nın annesinden Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'a tepki

Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin (10), tedavisinin 23'üncü gününde tarih 28 Mart'ı gösterdiğinde hayata gözlerini yumdu.

Mahra'nın ölümü tüm Türkiye'yi kahretti. Mahra'nın acısı hala tazeyken yurdun dört bir yanından başıboş köpeklerin insanlara saldırdığı haberleri de gelmeye devam ediyor.

YILDIZ TİLBE SESSİZ KALMADI

Bu duruma tepki gösterenlerden biri de sanatçı Yıldız Tilbe oldu. Tilbe Twitter'da, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" dedi.

Bu paylaşımı üzerine hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan Yıldız Tilbe önceki gün ifade verdi.

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MENGÜ VE GÖKBAKAR'DAN ALAYCI YORUM

Gazeteci Nevşin Mengü, Yıldız Tilbe'nin ifadesine dair haberi Twitter hesabından paylaşarak, "Anahtar kelimeleri yan yana dizmiş" dedi. Komedyen Şahan Gökbakar da aynı tweetin altına "Bir kaç tane daha var, onları unutmuş. Eklese daha vurucu olabilirdi" şeklinde yorum yaptı.

ACILI ANNE TEPKİ GÖSTERDİ

Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'ın alaycı konuşmaları Mahra'nın annesini öfkelendirdi. Sokak köpekleri yüzünden evladını kaybeden acılı anne Mengü ve Gökbakar'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Anahtar kelimeleri yazıyorum. Çocuğum başıboş köpekler yüzünden kamyon altında kaldı, bacağı paramparça oldu ve hayatını kaybetti! Hadi gülmeye devam edin."

Sosyal medyada Mahra'nın annesine destek yağdı. Birçok kullanıcı, "Aynısı sizin çocuğunuzun başına gelse böyle gülebilir misiniz" diyerek Şahan Gökbakar ve Nevşin Mengü'ye tepkilerini dile getirdi.

GÜNDEM Mahra'dan acı haber: 23 günlük yaşam savaşını kaybetti

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GÜNDEM Köpekten kaçarken kamyonun ezdiği Mahra yaşam savaşını sürdürüyor

FOTOĞRAF 26 Tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Serik'e getirildi. Cenaze, önce evin önüne götürülerek, helallik istendi.<br><br> Ardından Belek Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, küçük kızın babası Murat, annesi Derya, 9 yaşındaki kardeşi Murat Derin Pınar ve yakınları, okul arkadaşları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ile vatandaşlar katıldı.<br><br> Küçük kızın annesi, babası ve kardeşi, bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Derya Pınar, \"Kendisi de kalbi de güzeldi. Gitti güzel kızım, melek oldu.\" diye ağladı. Çocuğun anneannesi Aynur Yılmaz da \"Bırakma bizi kuzum.\" diye ağıt yaktı.<br><br> Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Pınar'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.<br><br> Öte yandan, baba Murat Pınar'ın kızı için yazdığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı, Mahra isminin baş harflerinden oluşan şiir ve paylaşımlar duygulandırdı.<br><br> Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başıboş Köpek Sorunu Platformu, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile bazı kurumlar cenazeye çelenk gönderdi.<br><br> Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmış, Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.<br><br> Beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilen Pınar, dün hastanede hayatını kaybetmişti. Günün en acı haberi: Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'nın cenazesi defnedildi Antalya'nın Serik ilçesinde 23 gün önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 10 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi defnedildi.



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