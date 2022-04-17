Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybetmişti Mahranın annesinden Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakara tepki
AKTÜEL

Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybetmişti: Mahra'nın annesinden Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'a tepki

Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen 10 yaşındaki Mahra Melin'in tedavisinin 23. gününde hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Köpek saldırı haberleri peşi sıra gelmeye devam ederken, gazeteci Nevşin Mengü ve komedyen Şahan Gökbakar'ın sosyal medyada yaptıkları bir yorum, acısı hala taze olan Mahra'nın annesini öfkelendirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybetmişti: Mahranın annesinden Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakara tepki
Şahan Gökbakar - Mahra Melin - - Nevşin Mengü

Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin (10), tedavisinin 23'üncü gününde tarih 28 Mart'ı gösterdiğinde hayata gözlerini yumdu.

Mahra'nın ölümü tüm Türkiye'yi kahretti. Mahra'nın acısı hala tazeyken yurdun dört bir yanından başıboş köpeklerin insanlara saldırdığı haberleri de gelmeye devam ediyor.

YILDIZ TİLBE SESSİZ KALMADI

Bu duruma tepki gösterenlerden biri de sanatçı Yıldız Tilbe oldu. Tilbe Twitter'da, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" dedi.

Bu paylaşımı üzerine hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulan Yıldız Tilbe önceki gün ifade verdi.

MENGÜ VE GÖKBAKAR'DAN ALAYCI YORUM

Gazeteci Nevşin Mengü, Yıldız Tilbe'nin ifadesine dair haberi Twitter hesabından paylaşarak, "Anahtar kelimeleri yan yana dizmiş" dedi. Komedyen Şahan Gökbakar da aynı tweetin altına "Bir kaç tane daha var, onları unutmuş. Eklese daha vurucu olabilirdi" şeklinde yorum yaptı.

ACILI ANNE TEPKİ GÖSTERDİ

Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'ın alaycı konuşmaları Mahra'nın annesini öfkelendirdi. Sokak köpekleri yüzünden evladını kaybeden acılı anne Mengü ve Gökbakar'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Anahtar kelimeleri yazıyorum. Çocuğum başıboş köpekler yüzünden kamyon altında kaldı, bacağı paramparça oldu ve hayatını kaybetti! Hadi gülmeye devam edin."

  • Sosyal medyada Mahra'nın annesine destek yağdı. Birçok kullanıcı, "Aynısı sizin çocuğunuzun başına gelse böyle gülebilir misiniz" diyerek Şahan Gökbakar ve Nevşin Mengü'ye tepkilerini dile getirdi.

Mahra'dan acı haber: 23 günlük yaşam savaşını kaybetti
GÜNDEM
Mahra'dan acı haber: 23 günlük yaşam savaşını kaybetti

Köpekten kaçarken kamyonun ezdiği Mahra yaşam savaşını sürdürüyor
GÜNDEM
Köpekten kaçarken kamyonun ezdiği Mahra yaşam savaşını sürdürüyor

Günün en acı haberi: Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'nın cenazesi defnedildi
FOTOĞRAF 26
Title
Tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Serik'e getirildi. Cenaze, önce evin önüne götürülerek, helallik istendi.<br><br>
Title
Ardından Belek Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, küçük kızın babası Murat, annesi Derya, 9 yaşındaki kardeşi Murat Derin Pınar ve yakınları, okul arkadaşları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ile vatandaşlar katıldı.<br><br>
Title
Küçük kızın annesi, babası ve kardeşi, bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Derya Pınar, \"Kendisi de kalbi de güzeldi. Gitti güzel kızım, melek oldu.\" diye ağladı. Çocuğun anneannesi Aynur Yılmaz da \"Bırakma bizi kuzum.\" diye ağıt yaktı.<br><br>
Title
Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Pınar'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.<br><br>
Title
Öte yandan, baba Murat Pınar'ın kızı için yazdığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı, Mahra isminin baş harflerinden oluşan şiir ve paylaşımlar duygulandırdı.<br><br>
Title
Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başıboş Köpek Sorunu Platformu, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile bazı kurumlar cenazeye çelenk gönderdi.<br><br>
Title
Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmış, Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.<br><br>
Title
Beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilen Pınar, dün hastanede hayatını kaybetmişti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Günün en acı haberi: Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'nın cenazesi defnedildi
Antalya'nın Serik ilçesinde 23 gün önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 10 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi defnedildi.


Türkiye uzaya damga vuracak

Türkiye uzaya damga vuracak

​Yüzde yüz yerli: Dışa bağımlılığı bitirecek.
Otomobil devinden ölümcül hata

Otomobil devinden ölümcül hata

​Sürüş esnasında yerinden çıkıyor: Binlerce aracını geri çağırdı.
Sokak köpeklerinden kaçarken hayatını kaybetmişti: Mahranın annesinden Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakara tepki

​Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: 1 Mayıs'tan önce hesaplarda.

​Vatandaşlardan Belgrad Ormanı'na araçla giriş ücretlerine tepki.

Tereyağı diye margarin ve patates püresi karışımı sattılar.

​Yemeklerini sokakta yaktıkları ateşte hazırlıyorlar.

​Rus kadınlar Ukrayna için eylem yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.