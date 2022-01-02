​Solan bahçenin son bülbülüydü

Enver Hanım’la Hacı Cemil Efendi’nin evlatlarının en küçüğü, “son kesen” Alâeddin Yavaşça 1 Mart 1926’da, “Ben koyu Kilisliyim, koyu Kilisli olarak yaşadım, koyu Kilisli olarak bu yaşlara geldim ve koyu Kilisli olarak Allah’a ısmarladık diyeceğim” sözleriyle anlattığı Kilis’te dünyaya gelir. Duyduğu ilk dünya sesi, Hacı Cemil Efendi’nin usul ve erkanı ile kulağına okunan ezandır. Süt çocukluğu evresinde çokça ağlayan Alâeddin’i susturabilecek tek ses yine babası Hacı Cemil Efendi’nin musikiye merakından aldığı bir gramofonda çalan Tanburi Cemil Bey’in bir plak serisidir. Alâeddin ağlarken babası gramofona bir plak koyar, Tanburi Cemil Bey’i duyan Alâeddin susar. Plak bitip de musiki kesilince Alâeddin tekrar ağlar, babası plağı tekrar koyar. Musiki ile henüz beşiğinde tanışan Alâeddin Yavaşça’nın plaklardan ezberine aldığı eserler, Cemaleddin abisinin okuduğu şarkılar, Salime ablasının çaldığı ud ile biyoloji hocası Zihni Çelikalp’ten aldığı Batı müziği eğitimi onun ilk gözağrıları olur. Böylece çocukluk yıllarından taşıyarak geldiği mûsikî bağlılığı, gönlünde kopmaz bir şekilde yer edinir.

REKLAM

İDEALİNE KAVUŞTU

Alaeddin Yavaşca’nın başarılarında, musikinin hekimliğine, hekimliğinin de musikiye büyük katkıları olduğu aşikardır. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını almasıdır. Kendisi, “Dede Efendi’nin ruhunun yardımı ve aracılığı, bana bu imkanı hazırlamıştır” der. Mehmet Eryılmaz’ın yönetmenliğinde çekilen “Dünden Yarına Musiki İnsanlarımız” belgeselinde olayı tatlı diliyle bize nakleder. Alaeddin Yavaşca bir toplantıda Prof. Tevfik Remzi Kazancıgil önünde şarkı söyleyince meşk sonrasında hocası onu odasına çağırır, “Senin hekimliğinin inkişafı yanında musiki istidadının da körelmemesi, himaye edilmesi lazım. Kadın doğumcu olmak istersen bu himayeyi benden görürsün” der. Bir ihtisas yapma arzusuyla tıbbiyeyi bitirmek üzere olan Alâeddin Yavaşça, Dede Efendi’yi icrası vesilesiyle uzmanlığa alınır. Tam kırk yıl süren hekimlik hayatını 1990’da noktalarken, “İdealime kavuştum” der Alâeddin Yavaşça, hem meslekte hem musikide.

Yavaşça Ailesi, Alâeddin Yavaşça nannesi Enver Hanım’ın kucağında

MEŞK HALKASININ SON ZİNCİRİ

Meşk geleneği, bir eğitim ahlakıdır. Alâeddin Yavaşça, kendine has üslubu ortaya koymakla geleneği devam ettirdiği için meşk zincirinin son halkasıdır. O her zaman şöyle düşünmüştür: “Bu bilgi bana hocamdan aktarıldı. Allah’ın emanetidir, en iyi bilen Allah’tır, ben Allah’ın dilediği kadar bilirim. Bildiğimi de benden talep eden kişiye sonuna kadar, ne biliyorsam aktarmakla mükellefim.” Alâeddin Yavaşça’ya göre talebe, hocasını sevmeli ve hocasına inanmalıdır. Kazım Uz’dan meşkeden Sadeddin Kaynak, Hacı Kerami Efendi’den meşkeden Zeki Arif Ataergin ve Hanende Ethem Nuri Bey’den meşkeden Münir Nureddin Selçuk, Alaeddin Yavaşca’nın istifade ettiği hocalarıdır. Bu beraberliklerin getirdiği meşk meclisleri onun musikisindeki gelişmenin temellerinden biridir. Ona göre meşk, musikinin aşkla bütünleşen gelişmesinin sebebidir. Bunca gönül yolculuğundan sonra yalnızca icracılıkla yetinmez ve 654 besteye de imzasını atar. İnsanının ruhunu musiki sanatının derinliklerinde arayan bir yapının son temsilcilerinden Alâeddin Yavaşça, müzik dünyasında sadece sesinin güzelliğinin yansıması ile değil, güfte ve besteleriyle bütünleşen ufkunda öğrendiklerini veren öğretici vasfıyla da öne çıkar.

REKLAM

TÜRK MUSİKİSİNİN ÇINARI

Onbeş yılı aşkın bir süre boyunca Alâeddin Yavaşça hocayı yakından tanıma ve önemli zamanlarını kendisiyle paylaşma fırsatı bularak 450 sayfalık biyografisini kaleme alan Hasan Oral Şen, kitabında Alâeddin Yavaşça’dan şöyle bahseder: “Alaeddin Yavaşca Türk kültür ve sanatının temel direklerinden biri olan musikimizde; dünün göz kamaştıran parıltılarını, bugünlere ve yarınlara üstün musiki zevki ve kabiliyetiyle taşımıştır. Türk Musikisi’nin bugününü, geçmişle gelecek arasında kolay geçilebilecek bir köprü haline getirmeyi büyük bir maharetle başarmıştır. Kökünü tarihin derinliklerine salmış, oradan beslenen ve ömrü asırlarla ancak ifade edilebilen Türk Musikisi çınarının hem ulu bir gövdesi, hem de çok yeni sürgün vermiş bir dalı olabilmiştir.”

Alâeddin Yavaşça bir gün Cengiz Solakoğlu’nu yanına çağırır ve yaşamı boyunca biriktirdiği mütevazi mal varlığı ile 654 eserinin telif hakkını TEGV’e bağışlamak istediğini şöyle ifade eder, “Ben inançlı bir ailenin çocuğu olarak Kilis’te dünyaya geldim. Şu veya bu nedenle inancımın gereğini tam anlamıyla yerine getirdiğim söylenemez. Bazı eksikliklerim oldu ama biliyorum ve inanıyorum ki yüce Allah insana ve topluma hizmet edenleri affeder, bağışlar. Ben de hekim ve müzisyen olarak Türk toplumuna ve Türk kültürüne hizmet ettim. Şimdi mütevazi birikimimi çocukların eğitimi için bağışlayacağım ve ben yarın fani dünyadan göç ettikten sonra da kabrimde huzur içinde olacağım.”

“Akıbet göçtü Yavaşça Alem-i manaya Ruhunu teslim eyledi ol ulu mevlaya” mısralarını mezar taşında yer edilmesini vasiyet eden Alâeddin Yavaşça’nın için AKM içinde yer alan müzik platformunda Yavaşça’nın anısını yaşatmak için bir köşe hazırlanacağını da söylemekten memnuniyet duyuyoruz…

SİNAN SİPAHİ

Üstadla olmak büyük şans

Doksan beş yaşında hayata veda eden Alâeddin Yavaşca tarz ve tavır konusunda Münir Nurettin Selçuk, Zeki Arif Ataergin,Sadeddin Kaynak ve önemli bestekârlardan faydalanması sonucunda edindiği musiki zevkini, klasik musikinin önemli eserlerinin de tesiriyle birleştirmiş ve bu zevki kendi hamuruyla yoğurup tarz ve tavrını oluşturmuştur. Bu, aynı zamanda, kendisinden sonraki insanların da takip ettiği ve edeceği bir tavır, üslup olmuştur. Klasik çizgiden taviz vermeyen Yavaşca icracılığı, besteleri, yetiştirdiği öğrencilerle musikimizi geleceğe taşıyan isimlerden birisi olmuştur. Yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan meşk zincirleri onun şahsında birleşmişti. Büyük üstadla aynı çağda yaşamış olmak büyük şans. Allah rahmet eylesin…

REKLAM

Recep Tayyip Erdoğan ile açılış töreninde

PROF. DR. MUSTAFA TAHRALI

Sesine muhabbet kuşu dillendi

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca hoca ile ilk tanışmam, kendisinin bestelemesi için hazırladığım 12 makamlı Segâh Kâr-ı Nâtık güftesini bestelemesi vesîlesyle 1994 Kasım’ında oldu. Bestenin notası elime geçince, kendisini telefonda arayıp “Hocam, gönlünüze, elinize sağlık. Teşekkür ederim. Bestenizi notaya bakıp okuyamam. Acaba bir gün Konservatuar’a gelsem benim için seslendirir misiniz?” diye sordum. Lutfedip kabul etti ve Maçka’da Konservatuar’daki odasında buluşmak üzere randevu verdi. O gün hava birdenbire soğumuş, binanın kaloriferi de o gün yanmamıştı. Bina ve sınıflar soğuktu. Hoca yanında kanun çalan bir talebesi ve elinde içinde “muhabbet kuşu” olan kafesle birlikte boş bir sınıfa girdik. Kafesi uygun bir yere yerleştirdikten sonra, talebesinin kānunu eşliğinde Segâh Kâr-ı Nâtık’ını seslendirdi. Soğuktan olacak herhalde kuşun hiç sesi hemen hemen çıkmamıştı. Hoca ikinci defa okumaya başlayınca muhabbet kuşu da dillendi, şakımaya başladı, âdeta Hoca’ya eşlik etti. İcrâ bitince “Güftede makam sayısı daha fazla olsa iyi olurdu, ama bu da az sayılmaz” dedi. Bunun üzerine ben de içimden daha çok makamlı ikinci bir kâr-ı nâtık güftesi hazırlamaya niyetlendim. Teşekkür edip yanlarından ayrıldım. On beş-yirmi gün sonra hazırladığım 24 makamlı Dügâh Kâr-ı Nâtık güftesini kendisine ulaştırdım. Memnun oldu. Kısa zamanda besteledi. CRR Konser Salonunda talebeleriyle birlikte seslendirdi. Bizlere bu “Armağan”ı, OMAR’a bu vesîle ile teşekkür etmek isterim. Mûsikîmize büyük hizmetleri ve katkısı olan Hoca’yı tekrar rahmet ve minnetle anarım.

AYTEN YAVAŞÇA

Islıkla yapılan bestelerin sonu

Hep birlikte onunla bir devrin kapandığına şahit oluyoruz, duygularımız çok yoğun. Onsuz her şey çok zor olacak. Birbirimize günaydın deyip güne birlikte başlayamayacağımızı biliyorum. En sıcak havada bile ceketini çıkarmayan, kravatını çözmeyen, çok nazik insan yok artık. Artık evden çıkarken de iki yanağımdan öpemeyecek, o gelince iki yanağından öpüp onu karşılayamayacağım. Islıkla yapılan besteler de olmayacak.

Eşi, Ayten Yavaşça ile birlikte

Dile kolay 61 yıllık hayat arkadaşım, can yoldaşım, her şeyim…Yok artık.

Mehpare Çelik bizim için onlar “Mütemmim cüz”dür derdi. Ama şimdi…

(Eşi Ayten Yavaşça’nın cenaze töreni konuşmasından alıntıdır)

PROF. YALÇIN ÇETİNKAYA

Solan bahçenin son bülbülü idi

Alâeddin Yavaşca hocamızı altmışlı yılların sonlarında, TRT radyosundaki icrâlarıyla tanıma fırsatı buldum, onun mükemmel icrâsı sayesinde kulağım ve kalbim mûsikîmize ısındı… Alâeddin Yavaşca ismi, çocukluğumu da yanıbaşıma getiriveren bir semboldür benim için. Türk mûsikîsine olan ilgi ve kalbî sıcaklığımın en önemli şahsiyetlerinden biri hiç şüphesiz Alâeddin Yavaşça’dır. Alâeddin Yavaşca’yı anlamak için bestekârı şekillendiren “İstanbul mûsikî geleneği”nin nasıl bir gelenek ve ne gibi özelliklere sahip olduğunu daha iyi anlamak gerekmektedir. Münir Nureddin Selçuk ve Hâfız Sâdeddin Kaynak gibi hem bestekâr ve hem de hânende olarak Yavaşça, böylesine köklü bir mûsikî geleneğinin son temsilcisiydi. Mûsikî eğitimine meşk usûlü ile ve hocası merhum Zeki Ârif Ataergin’in dizleri dibinde, kabiliyetini ortaya koyarak başlamış, İbnulemin Mahmud Kemal, daha sonra da Hakkı Sühâ Gezgin ve Selâhaddin Tanur’un ev toplantı ve meşkleriyle, feyz aldığı Nuri Halil Poyraz, Mesud Cemil, Münir Nureddin Selçuk ve Hâfız Sâdeddin Kaynak ile gelişip kemâle ermiştir. Sevgili hocamız dilden dile dolaşan eserleriyle, bilgi ve tecrübesiyle, öğrencileriyle, tabibliğiyle, beyefendiliğiyle yüksek kalitedeki bestekârlığı ve sanatkârlığı ile kendisini zaten isbat ettiği gibi, ömrünü mûsikî kültürümüze vakfetmiş örnek bir şahsiyet idi. Mûsikî kültürümüzün ruhunu kaybetmeye yüz tuttuğu, muhteşem mîrâsımızın câhil ve menfaatperest ellerde heder edildiği dönemlerde Alâeddin hocamızın önemi belirginleşiyor. Sevgili Alâeddin hocamız, artık solmaya yüz tutmuş bu bahçenin son bülbülüydü. Vefâtı, mûsikî kültürümüz için çok büyük bir kayıptır. Şarkısında da ifâde ettiği gibi; “Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok” Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.

REKLAM

Saadettin Kaynak ile birlikte

DR. METİN ERİŞ

Türk mûsikîsinde klâsik bir hançere ve bestekâr

Milliyetçiler Derneği, Kültür Ocağı, Aydınlar Ocağı gibi çeşitli kurumlarda hizmet verirken çevreme giren pek çok ünlü isim arasında Alâeddin Yavaşça’yı da bulmuştum. Çok sık olmasa da bir araya geldiğimiz bu sohbetlerde çeşitli konular konuşulurken bâzen ortam eski günlere, hâtırâlara ve tanıdık yakın çevreye gelirdi. İşte o zaman Alâeddin hocanın anlattıkları benim açımdan daha bir tat kazanıverirdi. Zîra gençlik ve de yetişme yıllarında öylesine müstesnâ isimlerle bir arada olma şansını yakalamıştı ki. Onlardan bâzı hâtırâlar nakletmesi, mükemmel ve dikkatli Türkçesi ile insanı tıpkı onun sesinden herhangi bir beste dinler gibi başka ufuklara doğru alıp götürürdü. Nevzad Atlığ’ın 50’nci Sanat Yıldönümü toplantısında kendisinden icra ricasında bulunduk. Tören günü yaklaşırken üzüntüyle öğrendiğimse Yavaşça’nın ağır bir ameliyat geçirdiği, büyük ihtimâlle katılamayacağı idi. Üzüntüm iki açıdandı. Birincisi Yavaşça’nın ameliyâtı ciddî idi. İkincisi, hem Nevzad Atlığ hem Yavaşça, bu törende birlikte olmayı o kadar istiyorlardı ki! Toplantı günü gelip çatmıştı. Bir de baktık ki, daha 15 gün önce ameliyattan kalkan Alâeddin Yavaşça eşiyle birlikte salondaydılar. Sevinmiştik, ama onu hastalık dolayısıyla zorlayacak “icrâ” ricâsında bulunamazdık. Program tam noktalanma safhasına gelmişti ki Yavaşça’nın yerinden hafifçe kalkarak sahneye doğru yürümeye başladı. Kendisine biraz yardımcı olarak sahneye çıkmasını sağladım. O, öylesine vefâ ve sevgi yüklü bir insandı ki sahneye çıkınca, saz heyetine dönerek dostu için okumak istediği besteyi dile getirdi. Sâdece 15 gün önce ağır bir ameliyattan kalkmış olan Yavaşça, normal zamanlarda bile insan aklına durgunluk verecek bir derûnîlik içerisinde sahnede âdeta şakıyordu. Yıllardır kendilerine çeşitli sebeplerle hayranlık duyduğum bir insanın, bir başka veçhesini daha tanımıştım.

REKLAM