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Hayat

Sömürgecilerin sapkın pazarı: LGBT dayatması

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, tvnet’te yayınlanan ‘Gündem Özel’ programında kapitalizmin topluma dayattığı LGBT sapkınlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. LGBT’nin kapitalizm için bir pazar olduğunu ifade eden Kılıçarslan, sömürgecilerin bu sapkınlıkla erkeklere de ruj sattığını ve böylece kârlarını maksimize ettiğini söyledi.

23:08 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan

Yeni Şafak Gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan

Sapkın LGBT dayatması tvnet’te ‘Gündem Özel’ programında ele alındı.

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik’in sunduğu programda Yeni Şafak Gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, LGBT sapkınlığıyla mücadelenin aslında kapitalizmle savaş olduğunu söyledi.



Östrojen ilacı kullanan erkeğin kapitalizm için muazzam bir kârlılık alanı oluşturduğunu söyledi.

Kapitalizmin söz konusu ilacı kullanan erkeğe ruj, oje satabilmesinin müşteri kitlesini iki katına çıkarmak anlamına geldiğini ifade eden Kılıçarslan, “Kabaca sekiz milyar insanız, bunun dört milyarına oje satabiliyorsun. Sekizine birden sattığında kârlılığın maksimize oluyor.” dedi.


Klinik Psikolog Fatime Erçağ 'LGBT doğuştan mı geliyor?' sorusunu tvnet'te cevapladı: Lobiler istisnaları dayatıp kurnazlık yapıyor
Klinik Psikolog Fatime Erçağ 'LGBT doğuştan mı geliyor?' sorusunu tvnet'te cevapladı: Lobiler istisnaları dayatıp kurnazlık yapıyor

Klinik Psikolog Fatime Erçağ, tvnet canlı yayınında, LGBT sapkınlığı ve topluma etkileri konusunda oldukça önemli değerlendirmelerde bulundu. "Sıradan insanlar olarak da mesleki uzman olarak da korkunç tehditle karşı karşıyayız." diyen Erçağ, LGBT lobilerinin 'eşcinselliğin doğuştan var olduğu' söylemlerini nasıl dayattığını anlattı. Eşcinselliğin 'hastalık' olarak nitelendirildiğini fakat baskılar sonucu 'sınıf tanımlama' kitapçıklarından çıkarıldığını vurgulayan Erçağ, "Bu tip durumları biz 'cinsel sapma' olarak nitelendiriyoruz. Tıpkı yüksek veya geri zekalılık gibi bir doğal süreç. Cinsiyetten hoşnutsuzluk diye bir şey yok. İstisnaları dayatıyorlar. LGBT'nin kurnazlığı da burada." ifadelerini kullandı. Erçağ, "Çevresel faktörler ve altyapı ne kadar sağlıklıysa, o kadar sağlıklı bir cinsel kimlik ortaya çıkıyor. " dedi.


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#Yeni Şafak Gazetesi Yazarı
#İsmail Kılıçarslan
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