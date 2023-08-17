Sömürgecilerin sapkın pazarı: LGBT dayatması

Yeni Şafak Gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan
Sapkın LGBT dayatması tvnet’te ‘Gündem Özel’ programında ele alındı.
Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik’in sunduğu programda Yeni Şafak Gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, LGBT sapkınlığıyla mücadelenin aslında kapitalizmle savaş olduğunu söyledi.
Östrojen ilacı kullanan erkeğin kapitalizm için muazzam bir kârlılık alanı oluşturduğunu söyledi.
Kapitalizmin söz konusu ilacı kullanan erkeğe ruj, oje satabilmesinin müşteri kitlesini iki katına çıkarmak anlamına geldiğini ifade eden Kılıçarslan, “Kabaca sekiz milyar insanız, bunun dört milyarına oje satabiliyorsun. Sekizine birden sattığında kârlılığın maksimize oluyor.” dedi.