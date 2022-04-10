Sonsuzluğa açılan renkler

Genç sanatçı Çağlar Tağcı, Sonsuzluk adlı çalışmasıyla Gama Art Gallery’de. Sanatçının 2017 yılından bugüne evren üzerine “astral keşif yolculuğum’’ diye adlandırdığı düşünceler, izlediği filmler, okuduğu kitaplar, uzayla ilgili gelişmeleri takip etmesi, gökyüzüne olan ilgisiyle beslenerek zihninde oluşan düşünce ve kurgulardan yarattığı “kendi evreni’’ Infinity adlı sergide sanat izleyicisini de içine alıyor.

Tağcı yaptığı çalışmayı anlattı: “Kendimi bildiğimden beri sanat alanında attığım her adımın beni daha ileriye taşımasını, Türkiye ve uluslararası sanat arenasında işlerimi sergilemeyi hayal ettim. Önce hayal ediyor, gerçekleştiriyor, yeni hayaller peşinde koşmaya devam ediyorum. Ben bir hayal öğrencisiyim ve yaşamım boyunca hep öğrenci olarak kalacağımı düşünüyorum. Bu sergideki her bir işin izleyiciye göre devamlılığı var. Resimlerin devamını sadece kendisine özel görmek isteyenleri sonsuz görsel ziyafete davet ediyorum’’ Çağlar Tağcı’nın Infinty adlı sergisi 30 Nisan tarihine kadar 13:00- 19:00 saatleri arası Gama Art Gallery’de izlenebilir.