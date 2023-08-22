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Hayat

Sorumsuz ailelere ceza yolda

Ailelere TCK’nın “Aile Düzenine Karşı Suçlar” bölümünde yer alan “aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesi gereğince işlem yapılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi
04:00 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İstanbul Bayrampaşa’da, oyun oynarken otoyola giren ve süratle giden araçları durdurmaya çalışan küçük çocuklar hayatlarını tehlikeye attı. Mahalle sakinleri çocukların ailelerine şikayette bulunmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını söyledi.

HAPİS CEZASI VAR

Çocukların tehlikeli davranışlarının kamuoyunda 233. maddesi gereği çocukların aileleri hakkında işlem başlatıldığını belirtti. Harekete geçen Bayrampaşa polisi çocukların ailelerini gözaltına aldı. Ailelere TCK’nın “Aile Düzenine Karşı Suçlar” bölümünde yer alan “aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesi gereğince işlem yapılacağı öğrenildi.


Fatih'te "Evraklarım eksik buradan kaçmaya çalışıyorum" diyen taksici trafikten men edildi
Fatih'te "Evraklarım eksik buradan kaçmaya çalışıyorum" diyen taksici trafikten men edildi

Fatih'te polis ekipleri, yolcu seçen veya taksimetre açmayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü İskele Meydanı'nda ticari taksileri durdurarak evrak incelemesi yaptı. Ekipler ayrıca taksi şoförlerine yönelik emniyet kemeri kullanma, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine ilişkin denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bir sivil trafik polisi, durdurduğu taksi şoförü ile aralarında geçen diyaloğu kamerayla kayıt altına aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, polis memurunun "Taksim'e gidiyor musun?" diye sorduğu şoför "Önümde polis var, evraklarım eksik. Buradan kaçmaya çalışıyorum. Evrak eksik, polis ararsa ceza yazar." yanıtını verdi. Bunun üzerine denetim noktasına getirilerek kontrol edilen taksinin evrakında herhangi bir eksiklik bulunmadığı belirlenirken, sürücüye yolcu seçtiği gerekçesiyle 4 bin 64 lira ceza kesilerek, aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi. Bu sırada cezaya itiraz eden taksi şoförü kendisini durduran polis memuruna tepki göstererek, ceza makbuzunu yere attı. Denetimde, yolcu seçtiği gerekçesiyle bir başka sürücüye de 4 bin 64 lira ceza kesilerek aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi.



#Ceza
#Hukuk
#Aile
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