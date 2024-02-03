Soykırımı destekleyen yargılanacak

İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçu nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’ndan çıkan tedbir kararının ardından, soykırımı destekleyenler için de mahkeme yolu görüldü. Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS), işgal rejiminin soykırım eylemlerine destek veren ülke ve tüzel kişi yetkilileri hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi ve bulundukları ülkenin yerel adli makamları nezdinde suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Filistin halkına ve Filistin topraklarına yönelik 100 yıldır devam eden sistematik saldırıların 7 Ekim'den sonra tüm dünyanın görebileceği seviyeye ulaştığını ve tarihin en büyük soykırımlarından birine dönüştüğünü kaydeden Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Enes Kafadar, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu:

HUKUKİ ENGEL YOK

“26 Ocak’ta Uluslararası Adalet Divanı geçici önlemlere dair kararını açıklamış ve eldeki verileri İsrail’in soykırım suçu işlediğine dair reddedilemez düzeyde ikna edici bulmuştur. Bununla birlikte İsrail’in soykırım eylemlerine devam ettiği, yüzlerce insanın daha ölümüne sebebiyet verdiği, bazı devletlerin geçici tedbir kararının etkisini azaltmak adına birlikte hareket ettiği gözlemlenmiştir. Vicdanlı insanlar İsrail’in soykırım eylemlerini durdurmaya odaklanmışken, soykırımın şiddetini artıran ve soykırımı besleyen devlet ve şirketlerin, yardım ve destekleri durdurmaya yönelik söylem dışında kalan etkili bir hareket başlatılmamıştır. Soykırıma destek veren devlet ve şirket yetkililerinin soykırım suçundan yargılanması ve cezalandırılması önünde hiçbir hukuki engel yoktur.”

TÜRKİYE’NİN YARGILAMA YETKİSİ VAR

“Bilindiği üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu sözleşmesi olan Roma Statüsünün 25'inci maddesinin 3'üncü fıkrasının (c) bendine göre bir başkasının soykırım suçu işlemesine veya işlemeye teşebbüs etmesine yardım eden, cesaret veren herkes soykırım suçlusudur. Yine Roma Statüsünün 88'inci Maddesi doğrultusunda sözleşmeye taraf birçok ülke yerel mevzuatında soykırım suçunun cezalandırılmasına ilişkin düzenlemeye yer veriyor. İçerisinde Türkiye’nin de bulunduğu bu devletlerin İsrail’in soykırım eylemlerine yardım eden kişiler hakkında yerel mahkemelerinde yargılama yapma yetkisi bulunmaktadır.”

SON İHTAR

“Bu doğrultuda İsrail’in soykırım eylemlerine destek veren devlet ve şirket yetkilerinin soykırım suçundan cezalandırılması adına Uluslararası Ceza Mahkemesi ve bulundukları ülkenin yerel adli makamları nezdinde suç duyurusunda bulunacağımızı bildiriyoruz. Son olarak özellikle İsrail’e soykırım eylemleri esnasında kullanılan silah parçası, mühimmat, askeri malzeme, kıyafet, gıda ve benzeri ürün tedariği sağlayan ve bu ürünlerin nakliyesini yapan şirket yetkililerine, yerel adli makamlar ve Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde soykırım suçlusu olarak mahkum edilmemeleri adına söz konusu eylemlerini derhal sonlandırmaları gerektiğini ihtar ediyoruz.”











