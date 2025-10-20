Yeni Şafak
Su altında evlilik teklifi yapıp, yüzük taktı

Su altında evlilik teklifi yapıp, yüzük taktı

20/10/2025, Pazartesi
DHA
Teklifine 'Evet' cevabı alan Muhammet Akbıyık, deniz altında Uysal'a yüzük taktı.
Teklifine 'Evet' cevabı alan Muhammet Akbıyık, deniz altında Uysal'a yüzük taktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Muhammet Akbıyık (28) uzun süre birlikte olduğu Ezgi Uysal'a (28) tüple dalış yaptıkları denizde sürpriz evlilik teklifi yaptı. Teklifine 'Evet' cevabı alan Muhammet Akbıyık, deniz altında Uysal'a yüzük taktı.

Kentte restoran müdürü olarak görev yapan Muhammet Akbıyık, uzun süre birlikte olduğu Ezgi Uysal'a sürpriz evlilik teklifi planladı. Çift, Okurcalar Mahallesi'ndeki dalış okulunun eğitmenleri eşliğinde denize tüplü dalış yaptı. Bu sırada Akbıyık, önceden hazırladığı 'Benimle evlenir misin' yazısının yer aldığı kağıdı açıp Uysal'a evlilik tekli yaptı. Teklifinin kabul edilmesinin ardından Akbıyık, Uysal'a yüzük taktı. Çiftin mutlu anları su altı kamerasıyla kaydedildi.

