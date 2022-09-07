Su kabaklarını sanata dönüştürüyor

Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Şamil Gülseren 4 yıl önce Manisa’da görerek hobi amaçlı yazıldığı kursta öğrendiği su kabağı oymacılığı mesleğini büyük bir hevesle sürdürüyor. Evinin bahçesinde bulunan müştemilatı atölyeye çevirerek su kabağından süs eşyaları yapmaya başlayan Gülseren avize, gece lambası ve abajur gibi hediyelik eşyalar üreterek kabakları birer sanat eserine dönüştürüyor.

Bir ürünün ortaya çıkmasının kabağın cinsine ve talep edilen modele göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Gülseren, öğrenmenin yaşının olmadığına dikkat çekerek el becerisi olan herkesin benzer çalışmaları yapabileceğini söyledi.

Dört çeşit avize çalışması yaptığını kaydeden Gülseren, Malatya’da su kabağı bulmakta zorlandığını kaydederek, "Yazları Malatya’da kışları ise Ankara’da çalışıyorum. Malatya’da kabak bulamıyorum. Ama Ege tarafında hem su kabağına hem de diğer malzemelere ve lambalara çok rahat ulaşabiliyorum.” dedi.

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Ürün fiyatlarının ise 750 ile 2 bin 500 TL aralığında değiştiğini belirten Gülseren, internet üzerinden aldığı siparişleri kargo yöntemi ile müşterilerine ulaştırdığını kaydetti.

FOTOĞRAF 7 Alaplı'da emekli olduktan sonra bahçesine \"süs olsun\" diye 10 kaktüs diken Yaşar Arıkan'ın kaktüs yetiştiriciliği hobisi ticarete dönüştü. Her biri farklı ve özel binlerce çeşit kaktüs sukulentin serada yetişiyor. Arıkan, kendisine ait olan 3 bin metrekarelik alana kapalı sistem sera kurdu. 36 derece sıcaklıktaki serasında türünde 5'er santimetre büyüklüğündeki saksılar içerisinde 3 bin tür kaktüs ve fidan yetiştiren Arıkan'ın en büyük destekçisi ise oğlu Yusuf Arıkan oldu.<br> Tohumlar Meksika ve Amerika'dan<br><br>Bazı kaktüs tohumlarını Meksika ve Amerika'dan getirdiğini, bu tohumları kullanarak kaktüs çeşidini artırdığını belirten Yusuf Arıkan, 3 bin çeşit kaktüs koleksiyonuna sahip olmak için çok emek verdiğini söyledi.<br><br> Özel kaktüslerin fiyatının diğerlerine göre çok farklı olması, nadir oluşuna göre belirleniyor. Koleksiyoncuların özel yetiştirilmiş kaktüsleri istediğini kaydeden Arıkan, \"Karadeniz Bölgesinde Kaktüs yetiştirmesi oldukça çok zordur. Ama benim seramda 3 bin çeşit var. Bunların arasında Kahve ve Ananas bitkisi de var ve İtalyanların meşhur sosu Salsa Verde'nin ve Meksikaların severek yediği Salsaverde'nin ana malzemesi tomatillo'nun burada sarı, yeşil ve mor türlülerini yetiştiriyoruz\" diye konuştu. Doğada 10 bin çeşit kaktüsün bulunduğunu, hepsini edinmenin mümkün olmadığını ifade eden Yusuf Arıkan yaklaşık 3 bin kaktüs çeşidi olduğunu ve çeşitte oldukça ileri olduklarını söyledi.<br> 'En çok talep Poyeta'<br><br>Arıkan, en çok talebin ise \"Poyeta\" cinsi olduğunu anlatarak \"En çok talebin Güney Amerika'da insanlar bunu çok beğeniyorlar, 'Poyeta' denilen cinsidir. Ufacık bir kaktüse bakıyorsunuz, koskoca çiçek açıyor. Renkler çok çarpıcı, değişik ve güzel. Aslında şu anda daha çok kaktüsten ziyade sukulentler dikensiz grup satılıyor. Bunların yetişmesi kolay 2-3 senede yetişiyor\" ifadelerini kullandı. Babasına destek olan Yusuf Arıkan ise sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>\"Babamızla beraber başlayan bu iş farklı sürece ile beraber hobi aslında bir işe dönüştü. Daha önce hobiydi iş değildi. Babamla beraber kaktüs sukulent tarzı biriktirmeye başladık uzun yıllardır ve hobi olarak devam etti. Ekonomik gelir sağlansın dedik. Bunun üzerine 'tropika “ adı altında şirket kurduk. Gerçekten burası Zonguldak'ın Alaplı'da Tropik Ada ifade edebileceğim şekle geldi. Çünkü burada 3 bine yakın dünyanın her yerinden farklı türler var. Yurtdışında bir çok Avrupa ülkesine gittik sırf tohum getirebilmek için. Amerika'ya gittik, Madeira adalarını gezdik oradan değişik tohumlar getirdik halada getirmeye çalışıyoruz. Kendi kaktüs tohumlarımızı almaya başladık ve çok ilginç değişik kaktüslerimiz oldu\" diye konuştu. 50 kaktüsle başladı: Şimdi seradan dünyaya satış yapıyor Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Yaşar Arıkan, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliğini meslek edindi. Kurduğu küçük serası ile önce sosyal medyadan satışa başlayan Arıkan, şu an 10 bin tür kaktüs çiçeği yetiştiriyor.

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FOTOĞRAF 7 Son yıllarda üründe kaliteyi ve rekolteyi artırmak amacıyla topraksız tarım ile üretim ön plana çıkarken, bu sistemle çilek üretimi dikkat çekiyor. Seralarda 6 ay sezonu bulunan çileğin üretimi, topraksız tarımla birlikte yılın her ayında üretilebiliyor.<br> Ordu'nun Fatsa ilçesinde, pandemi sürecinde kendilerine gönderilen çileğin tadını beğenen çift, yaptıkları araştırmalar sonucu bu çileğin topraksız tarım ile üretildiğini fark etti. araştırmalar yapan çift, hobi amaçlı üretime karar verdi. Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Yıldız ve eşi Tolga Yıldız, hobi olarak başladıkları topraksız tarım çilek üretimini meslek haline getirdi. Çift, 500 metrekare alandan seralara göre 3 katı çilek hasadı elde ederek, yıllık yaklaşık 5 ton rekolteye ulaşıyor.<br> \"Hobi amaçlı başladık, 500 metrekare alan topraksız tarım üretimi ile bir buçuk dönüme denk geliyor\"<br><br>Topraksız tarım çilek üretimi ile hasat edilecek mahsulü 3'e katladıklarını belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Yıldız, “Eşime şehir dışından bir çilek geldi ve lezzeti çok hoşuna gitti. Araştırdık ve bu çileğin topraksız tarımla üretildiğini öğrendik. Mesleğim olduğundan ilgilimi çekti. İlk etapta hobi amaçlı araştırmaya başladık. Daha sonra üretim alanı küçük, üretim kapasitesi fazla olduğundan dikkatimizi çekti. Böyle bir karar aldık ve üretime başladık. Yaklaşık 2 buçuk yıldır üretim yapıyoruz. Her iş zor ve özen istiyor. Fındıkla kıyasladığımız zaman bizim üretim alanımız çok küçük, 500 metrekare. Üretim faaliyeti olarak ise bir yaptığımız sistemle beraber buçuk dönüme denk geliyor. Fındıkla kıyaslandığında daha verimli oluyor. En azından fındığa alternatif oluyor çünkü yıllardır tek kültür üretim yapılmakta. Karadeniz Bölgesi'nde çay ve fındık üretiliyor. Buna da alternatif gerekiyordu. Topraklarımız artık verimini kaybetmekte. Biz de yaptığımız araştırmalara sonucu buna karar verdik\" dedi.<br> \"Taleplere yetişemiyoruz\"<br><br>Esra Yıldız, topraksız tarım ile üretilen çileğin daha çok talep gördüğünü ifade ederek, “Şu anda memnunuz, talep konusunda ise yetişemiyoruz. Pazara ön hazırlık yapmadık, herkes ön hazırlığını da yapsın. Çok şükür iyi ve kaliteli üretim yapıldığı zaman herkes size ulaşıyor. Talebi karşılayamadığımız için Allah'ın izni ile ikinci seramız için hazırlıklarımıza başladık. Üretimine de en kısa zamanda başlayacağız. Yaşanan olumsuz hava şartları ve mevsim şartları üretimi biraz etkiledi ancak üretimimiz devam ediyor. Toprakla üretime göre aroması daha lezzetli, şekil bozukluğu daha az oluyor ve meyve kalibresi büyük oluyor, bu nedenle de tercih edilirliği artıyor\" şeklinde konuştu. \"Fındığa göre getirisi daha yüksek\"<br><br>Tolga Yıldız ise seraya dönüştürdükleri alanın geçmişte fındık bahçesi olduğunu, topraksız tarım ile çilek üretiminin fındığa göre daha yüksek olduğunu ifade ederek, “Burada topraksız tarım ile çilek üretimi yapıyoruz. 2020 yılının temmuz ayında dikimlerimizi yaptık, şu anda da hasat devam etmekte. Pandemi döneminde özellikle insanlar organik yiyeceklere alıştılar. Bu süreç bize de fayda sağladı. Bu alan 513 metrekare ve fındık bahçesi idi. Burayı keserek sera haline getirdik. Sezonda yaklaşık 5 ton beklentimiz oluyor ancak mevsim şartlarına göre değişiyor. Geçen sene 3,5 ton civarıydı, bu yıl düştü. Mevsim normal gittiği sürece yaklaşık 5 ton civarında beklentimiz oluyor. Eşim yüksek ziraat mühendisi, bize katkısı büyük. Bir işi kaliteli yaptığınızda pazar sıkıntısı yaşamıyorsunuz, sizi buluyorlar. Şu anda taleplere yetişemiyoruz. O nedenle ikinci sera için çalışmalara başladık. En kısa zamanda onu da faaliyete geçireceğiz ve talepleri karşılayacağız. Burası yarım dönüm ve küçük alanda olmasına rağmen fındığa göre çok daha iyi getirisi var\" şeklinde konuştu. Hobi olarak başladıkları topraksız tarım meslek sahibi yaptı Ordu'nun Fatsa ilçesinde, hobi olarak başladıkları ve sonrasında kurdukları topraksız tarım sistemiyle 2 buçuk yıldır çilek üretimi yapan çift, 500 metrekare alan üzerinde yıllık yaklaşık 5 ton üretim gerçekleştirebiliyor. Çiftin hobi amaçlı başladıkları üretim ise şimdi gelir kapıları oldu.

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