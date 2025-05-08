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Sufi sinema 6. kez Konyalılarla buluştu

Sufi sinema 6. kez Konyalılarla buluştu

04:008/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Hz. Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, yurt içinden ve dışından festivale katılan önemli yönetmenler ve yapımcılar katıldı.
Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Hz. Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, yurt içinden ve dışından festivale katılan önemli yönetmenler ve yapımcılar katıldı.

Konya’da Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında düzenlenen 6. Sufi Sinema Festivali’nin açılışı yapıldı. Tasavvuf içerikli sinema filmleri, belgeseller, söyleşiler, paneller, atölyeler ve çeşitli etkinliklerin sanatseverlerle buluşacağı festival, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi, Mevlana Kültür Merkezi, Depo No: 4 ve Kültürpark’ta 11 Mayıs’a kadar devam edecek. Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende katılımcılara hitap eden Vali İbrahim Akın, Konya’da sanat konuşursa, o sesin Mevlana’nın hikmetiyle, Yunus’un diliyle, irfanın özüyle yankılandığını söyledi.


SENARYOLARI DA DESTEKLİYORUZ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Şebiarus törenleri, Uluslararası Mistik Müzik Festivali ve Kitap Fuarı gibi önemli organizasyonlara bu festivali de eklediklerini belirtti. Bu yıl bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirten Altay, “Sadece gösterilen filmleri değil, filmin temelini oluşturan senaryoları da destekliyoruz. Festival kapsamında en iyi senaryoya destek vererek senarist adaylarını yazmaya ve üretmeye teşvik ediyoruz” dedi.

6. Sufi Sinema Festivali Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil de Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT’nin destekleriyle düzenlenen festival kapsamında Konya’nın tüm dünyadan insanları bir araya getiren bir kutup olduğunu söyledi.


#Sufi sinema
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