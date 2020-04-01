Hayat Sultan 2 Abdülhamidin kurduğu enstitü koronavirüs aşısı çalışmalarına başlıyor
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Sultan 2. Abdülhamid'in kurduğu enstitü koronavirüs aşısı çalışmalarına başlıyor

TÜBİTAK tarafından organize edilen yeni tip koronavirüse karşı yürütülen aşı üretim projesine katılan Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, çalışmalarına önümüzdeki hafta başlıyor. Sultan 2. Abdülhamid tarafından kurulan ve 126 yıldır aşı, serum üretimi yapan enstitü, hazırlık çalışmaları öncesi kapılarını açtı.

Haber Merkezi DHA
Aşı çalışmalarına önümüzdeki hafta başlanacak.
Aşı çalışmalarına önümüzdeki hafta başlanacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında tek yürek olan Türkiye'deki kurum ve kuruluşlara 2. Abdülhamid tarafından kurulan ve 126 yıldır aşı, serum üretimi yapan enstitü de katıldı. Aşı çalışmalarının enstitüye ait bölümünü sürdürecek olan laboratuvar ekibinde de yer alacak olan Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürü Dr. Fahriye Saraç, "Biz zaten yıllardır hayvan aşıları geliştirerek ve üreterek insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Her ne kadar ara konakçısı henüz ortaya konulmamış olsa da Kovid-19'un da muhtemelen hayvan bulaşı olduğunu düşünülerek, aşı geliştirme çalışmalarında yer aldık" dedi.

İstanbul'a bir hastane müjdesi daha: Tam 1000 yatak kapasiteli
FOTOĞRAF 33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul’daki en büyük yatırımlarından biri olan Göztepe Şehir Hastanesi’nin önümüzdeki Eylül ayında açılacağını duyurdu. İstanbul’un modern hastanelerinden olacak olan 1000 yatak kapasiteli Göztepe Şehir Hastanesinin 1. etabının yüzde 90’ı tamamlandı.
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1972 yılında hizmete giren ve sadece Kadıköy’ün değil, Anadolu yakasının sağlık merkezlerinden biri olan Göztepe Şehir Hastanesi, yeni binanın hizmete girmesiyle büyük değişim yaşayacak. Eskinin “Göztepe SSK’sı olarak bilinen hastane, yenilenme projesi kapsamında yılda 1,5 milyon ayakta hastaya, 50 bin de yatılı hastaya hizmet sunacak. İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yapılan hastane proje olarak geçtiğimiz günlerde hizmete başlayan Okmeydanı Şehir Hastanesinin aynısı olması ve Türkiye’nin depreme dayanıklı hastanelerinden biri olması bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, yapımı devam eden Göztepe Şehir Hastanesinin önümüzdeki Eylül ayında açılışının yapılmasının planlandığını duyurdu. Toplamda 1000 yatak kapasiteli hastanenin 1. etabı 688 yataktan oluşuyor. Proje, 13 katlı ve 3 blok olarak inşa ediliyor. 256 bin metrekarelik alanda inşaatı süren Göztepe Şehir Hastanesi bölgenin sağlık ihtiyacını karşılayacak altyapı ve teknolojik donanıma sahip. Ayrıca Göztepe Şehir Hastanesi, hizmet vereceği alan olarak Anadolu yakasının en büyük ve işlevsel hastaneleri arasında olma özelliğini taşıyor. Yeni yapıda yüzde 90’ı tamamlanan hastaneye ilave bir kısım daha eklenecek; sonra hastane tam kapasiteye ulaşmış olacak. Günlük 6-7 bin hasta sirkülasyonunu karşılayabilecek şekilde İstanbullulara hizmet verecek.
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Göztepe Şehir Hastanesinin yeni binasının teknik kapasite olarak 1. etabında; hasta yatak kapasitesi 688, yoğun bakım hasta yatak kapasitesi 91, acil müdahale hasta yatak kapasitesi 42, tıbbi koruma, hasta yatak kapasitesi 31, PACU hasta yatak kapasitesi 31, enfeksiyon hastalıkları hasta yatak kapasitesi 18, mahkum hasta yatak kapasitesi 8, poliklinik oda sayısı 176, ameliyathane sayısı 27, konsültasyon oda sayısı 176, helikopter pisti 1, 906 otopark kapasitesiyle Türkiye’nin örnek hastanelerinden biri olacak.
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Öte yandan İstanbul’un en modern hastanelerinden olacak olan Göztepe Şehir Hastanesi 20 ameliyathanesi, 1 adet doğum ameliyathanesi, 40 doğum odası, 231 poliklinik odası, 15 laboratuvar odası, 15 MR odası, 8 röntgen odası, 3 tomografi odası, 5 ultrason odası, 26 görüntüleme odası, 28 asansörden oluşacak.
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İnşaatında sona gelinen Göztepe Şehir Hastanesi.
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İnşaatında sona gelinen Göztepe Şehir Hastanesi.
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İnşaatında sona gelinen Göztepe Şehir Hastanesi.
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İnşaatında sona gelinen Göztepe Şehir Hastanesi.
Title
İnşaatında sona gelinen Göztepe Şehir Hastanesi.
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
Title
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hasteesi
İstanbul'a bir hastane müjdesi daha: Tam 1000 yatak kapasiteli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında hizmete girmesinin planlandığını duyurduğu Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatında sona gelindi. 1000 yatak kapasiteli ve 256 bin metrekare alanda kurulan hastane, hizmete açıldığında bölgenin en modern hastanelerinden biri olacak. İnşaatında sona gelinen Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi koronavirüs nedeniyle erken hizmete alınarak hastanelerdeki yoğunluğun önüne geçilmişti.

Yıllık 30 milyon doz aşı üretimi

  • Projedeki temel amaç, koronavirüs hastalığı etkeni SARS-CoV-2 virüsü için acil, inaktif insan aşısı geliştirilmesi. Projenin ilk 3 basamağı, ana basamakları oluşturuyor. Enstitü, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından virüsün üretilmesine yönelik her türlü çalışmanın yürütülmesinde gereklilik olarak belirtilen BSL 3 (Biyogüvenlik seviyesi 3) laboratuvarına sahip.

Önümüzdeki hafta başlıyor

Projenin tüm aşamalarında yer alacak olan enstitü, BSL-3 laboratuvarı, yetişmiş insan gücü, tüm bilgi birikimi ile çalışacak. Sultan II.Abdülhamid tarafından kurulan ve 126 yıldır aşı, serum üretimi yapan Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, koronavirüs (Kovid-19) için aşı çalışmalarına önümüzdeki hafta başlayacak.

Enstitüde kuş gribi, kuduz, şarbonla mücadele edildi

Enstitü, son 50 yıldır viral aşı üretim ve hastalık teşhisleri konusuna özel viroloji laboratuvarlarına sahip ve yıllık 30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştiren bir konumda olup kuş gribi, kuduz, şarbon, brusella gibi kontrol altına alınması ve mücadelesi insan sağlığı açısından önemli olan, ilaç ve aşı araştırma geliştirme ve kontrol projeleri yürütüyor.

Ekstra önlemler alındı

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürü Dr. Fahriye Saraç, şunları söyledi:"Normalde hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında, kuş gribi, şarbon, brusella ve kuduz gibi etkenleri bu laboratuvarda çalışıyoruz. Ama Kovid-19 dünya için olduğu gibi bizim için de çok yeni bir virüs. O yüzden şu anda ekstra önlemleri alıyoruz, bakım aşamasında, önümüzdeki hafta tamamlanmasını bekliyoruz. Daha sonra da çalışmalara başlayacağız.

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