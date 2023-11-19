Sultan II. Mahmud imzalı hat levhası

200 yıllık Sultan II. Mahmud imzalı devasa levhanın restorasyon sürecinde son aşamaya gelindi. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Milli Sarayların çok önemli taşınabilir tarihi eserlere ev sahipliği yaptığını belirterek, “Bunların içesinde en önemlilerinden birisi de hat sanatı üzerine ciddi çalışmalar yapmış Sultan II. Mahmud imzalı devasa hat eseri. Özellikle koleksiyonumuzda yer alan en büyük ebatlı eserlerden bir tanesi ama aynı zamanda son derece titiz çalışılmış bir eser. Sultan II. Mahmud’un saltanatının ilk yıllarında yaptığı bir çalışması olduğu düşünülüyor. Arkadaşlarımız uzun bir süredir bu eserle ilgili çalışıyor. Artık restorasyon sürecinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok önemli bir sanatkar padişahın, çok önemli bir eseri toplumla buluşmuş olacak” ifadelerini kullanıyor. Eserde “Allahu veliyyü’t-tevfik” yazısının yer aldığının altını çizen Yıldız, II. Mahmud imzalı hat levhanın önümüzdeki günlerde geçici olarak Hazine Koğuşu’ndaki Hat Galerisi’nde sergileneceğini söylüyor.