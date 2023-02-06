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Hayat

SunExpress arama kurtarma ekiplerini ücretsiz taşıyacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.7 şiddetindeki depremin ardından SunExpress arama kurtarma ekipleri için özel uçuş planlarken, bölgeye yapılacak yardımları ise ücretsiz taşıyacak.

12:38 . 6/02/2023 Monday
DHA
Arşiv

Arşiv

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan havayolu şirketi yaptığı paylaşımda, "SunExpress olarak, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini mümkün olan en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırmak için özel uçuşlar planladık. Ayrıca, Türkiye'de yurt içi uçuş gerçekleştirdiğimiz tüm destinasyonlarımızdan bölgeye gönderilecek yardımları ücretsiz olarak taşıyacağız" belirtildi.

THY'DEN DEPREM BÖLGESİNE EK SEFER

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Üstün, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında bölge için ek sefer hazırladıklarını duyurdu. Üstün, "Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz" dedi.



Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Depremin acı bilançosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplamda 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını ve bin 710 binanın yıkıldığını açıkladı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler..


 

#Sun expres
#thy
#kahramanmaraş
40 dakika önce
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SunExpress arama kurtarma ekiplerini ücretsiz taşıyacak
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