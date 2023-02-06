SunExpress arama kurtarma ekiplerini ücretsiz taşıyacak

|
Arşiv
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan havayolu şirketi yaptığı paylaşımda, "SunExpress olarak, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini mümkün olan en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırmak için özel uçuşlar planladık. Ayrıca, Türkiye'de yurt içi uçuş gerçekleştirdiğimiz tüm destinasyonlarımızdan bölgeye gönderilecek yardımları ücretsiz olarak taşıyacağız" belirtildi.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Üstün, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında bölge için ek sefer hazırladıklarını duyurdu. Üstün, "Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz" dedi.