Süper Ay büyüledi

Yeni yılın ilk Süper Ay’ı kendini gösterdi. Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği doğa olayı kartpostallık görüntülere sahne oldu. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan ve 411 günde bir gerçekleşen Süper Ay, İstanbul’da 18.20’den itibaren görünmeye başlandı. Sabah’ın ilk saatlerine kadar normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görüntüsüyle adeta büyüleyen “Süper Ay” fotoğraf meraklıları için de bir fırsat oldu. Süper Ay’ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden doğuşu görenleri büyülerken, sabah saat 08.30’a kadar gözlemlenebildi. Yılın üçüncü ve son Süper Ayı 21 Mart’ta izlenebilecek.

Kayseri ve Ankara'dan Süper Ay manzaraları

SÜPER AY NEDİR?

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya’ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya’ya en yakın olduğu noktasında dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Ay’ın Süper Ay veya Mikro Ay olarak nitelendirilebilmesi için ne kadar yakın veya uzak olması gerektiğine dair resmi kurallar yoktur. Bu nedenle, bir kaynak tarafından Süper Ay olarak sınıflandırılan bir Dolunay, başkaları tarafından Süper Dolunay olarak değerlendirilmeyebilir.