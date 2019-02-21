Hayat Süper Ay büyüledi
AKTÜEL

Süper Ay nedir?

Süper Ay büyüledi

Yeni yılın ilk Süper Ay’ı dün gece kendini gösterdi. Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği doğa olayı kartpostallık görüntülere sahne olurken Türkiye’nin dört bir yanında ilgiyle izlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da gözlemlenen Süper Ay manzarası
İstanbul'da gözlemlenen Süper Ay manzarası

Yeni yılın ilk Süper Ay’ı kendini gösterdi. Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği doğa olayı kartpostallık görüntülere sahne oldu. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan ve 411 günde bir gerçekleşen Süper Ay, İstanbul’da 18.20’den itibaren görünmeye başlandı. Sabah’ın ilk saatlerine kadar normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görüntüsüyle adeta büyüleyen “Süper Ay” fotoğraf meraklıları için de bir fırsat oldu. Süper Ay’ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden doğuşu görenleri büyülerken, sabah saat 08.30’a kadar gözlemlenebildi. Yılın üçüncü ve son Süper Ayı 21 Mart’ta izlenebilecek.

Kayseri ve Ankara'dan Süper Ay manzaraları

SÜPER AY NEDİR?

  • Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya’ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya’ya en yakın olduğu noktasında dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Ay’ın Süper Ay veya Mikro Ay olarak nitelendirilebilmesi için ne kadar yakın veya uzak olması gerektiğine dair resmi kurallar yoktur. Bu nedenle, bir kaynak tarafından Süper Ay olarak sınıflandırılan bir Dolunay, başkaları tarafından Süper Dolunay olarak değerlendirilmeyebilir.

Yılın ilk Süper Ay'ı tüm dünyadan görüntülendi
FOTOĞRAF 40
Title
Ay, dünyaya en yakın noktaya ulaştığında yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak şekilde izlendi.
Title
İstanbul
Title
İstanbul
Title
İstanbul
Title
İstanbul
Title
İstanbul
Title
İstanbul
Title
İstanbul
Title
İstanbul
Title
İstanbul
Title
İstanbul
Title
İstanbul
Title
İstanbul
Title
İstanbul
Title
İstanbul
Title
İstanbul
Title
Hatay
Title
Hatay
Title
Hatay
Title
Yeşil bir renk tonlaması ile görüntülenen Süper Ay Türkiye’nin farklı bölgelerinde birçok kişi tarafından ilgi ile izlendi.
Title
Havanın açık olduğu bölgelerde daha iyi görüntülenen Süper Ay, Hatay’ın İskenderun ilçesinde farklı bir bakış açısı ile ağaç yapraklarının arasından görüntülendi.
Title
Van
Title
Van
Title
Van
Title
Van
Title
Van
Title
Van
Title
Ankara
Title
Yunanistan
Title
Yunanistan
Title
Yunanistan
Title
Yunanistan
Title
Yunanistan
Title
Brüksel
Title
Brüksel
Title
İstanbul
Title
İstanbul
Title
New York
Title
New York
Title
New York
Yılın ilk Süper Ay'ı tüm dünyadan görüntülendi
2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü. Ayın dünyaya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden izlendi. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Brüksel ve New York'tan da objektiflere yansıyan Süper Ay görüntüleri nefes kesti.
YORUM YAP

/**/
Soyer onu da yargılamış

Soyer onu da yargılamış

​Tunç Soyer'in babasının, Milli Görüş davasında Erbakan ile birlikte Temel Karamollaoğlu'nu da yargıladığı ortaya çıktı.
Afganistan sınırına Çin Seddi

Afganistan sınırına Çin Seddi

​Çin, ABD'ye karşı Tacikistan'ın Bedahşan bölgesinde askeri üs kurdu.
Marmarave Ege sallandı

Marmarave Ege sallandı

Çanakkale merkezli deprem, birçok ilde hissedildi.
Topçukışlasında patlama

Topçukışlasında patlama

Eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 asker yaralandı.
İstanbulkartpostal gibi

İstanbulkartpostal gibi

Sis, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.
Öğretmenlereatama müjdesi

Öğretmenlereatama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut'ta açıkladı.
Müebbeti istendi

Müebbeti istendi

Osman Kavala hakkındaki iddianame tamamlandı.
VAR'ın sesini açın

VAR'ın sesini açın

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.

Masada güvenli bölge var

Masada güvenli bölge var

Bakan Akar, beraberindeki heyetle ABD'ye gidiyor.
Başvurular 26 Mart'ta

Başvurular 26 Mart'ta

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak.
Bu işi zaferle noktalayacağız

Bu işi zaferle noktalayacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuştu.
Proje üzerinden polisi ezdirmem

Proje üzerinden polisi ezdirmem

Soylu: Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz.
Yeni sondaj gemisi yolda

Yeni sondaj gemisi yolda

Fatih'le birlikte araştırma filosuna dahil olacak.
5 TL'ninaltı görülebilir

5 TL'ninaltı görülebilir

​Dolar kuru için dikkat çeken tahmin.
65 eveacil tahliye

65 eveacil tahliye

Bakan görür görmez talimatı verdi.
Satış yok

Satış yok

​Sahibinden.com'dan iddialara yalanlama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.