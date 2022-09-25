Sürdürülebilir “Kaçış Noktası”

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), Kalebodur desteğiyle 14 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İç Mimar-Sanatçı Oğuz Yalım’ın seramik atıklarıyla ortaya koyduğu eserlerden oluşan “Kaçış Noktası” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Kalebodur’un inovatif ürünü Kalesinterflex’in üretiminde ortaya çıkan atık malzemeleri kullanarak hazırladığı eserler, sürdürülebilir sanatın özgün birer örneği olarak sanatçının dokuzuncu solo sergisi Kaçış Noktası’nda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

En büyük porselen seramik olmasının yanı sıra çevreye duyarlı bir teknoloji ürünü olan Kalesinterflex malzemesini sanat ile buluşturarak yeniden yorumlayan sanatçı Yalım’ın sürdürülebilir sanat eserlerinden 13’ü KTSM’de sergilenecek.