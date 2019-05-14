Suriyelilerin ramazan lezzeti: Mağruk

İftar ve sahurda vatandaşlarına kendi damak tatlarına uygun olarak ekmek ve simit yapmak için yoğun bir çalışma içerisine giren ustaları özellikle ramazan ayında Suriye'ye özgü 'mağruk' imal ettiklerini söyledi.

Denemek için Türkler de alıyor

Pastaneci Bessem Alaaddin, peynirli, hurmalı ve çikolatalı çeşitleri bulunan mağrukun özellikle Suriyeliler tarafından tüketildiğini söyledi. Alaaddin, şu şekilde açıklama yaptı:

"Mağruk, Suriyeliler için vazgeçilmeyecek bir ekmek çeşididir. Peynirli, hurmalı, çikolatalı, olanlar var. 6 çeşitten oluşan mağruk susamla da süslenince tadı daha da güzel oluyor. Tanesi 3,5 liradan günde 1500 adet satışa sunuyorum. Suriyeliler alıyor, hatta denemek için alan Türk vatandaşları da oluyor, alışıyorlar, bir daha alıyorlar."

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