Hayat Suşi meze de olur
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Suşi meze de olur

Türk mutfağının alamet-i farikası mezelerin Japonların Suşi ile bir araya gelmesi mümkün mü? Yemek yazarı ve senarist Arzu Yurtseven, bu iki farklı kültürü bir araya getirerek bizleri yeni lezzetleri deneyimlemememiz için cesaretlendiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arzu Yurtseven
Arzu Yurtseven

Japonya, Dünya’nın eşsiz mutfaklarından birine sahiptir ve onu taçlandıran muhteşem bir simgeleri vardır; Suşi… Suşi hemen hemen her yerde aynı çeşitlerle yapılan nefis bir yemektir. Alaturka kısmı ise, suşinin Türk mezeleriyle buluştuğu noktada doğmuştur. Mezeler sayesinde suşi, bilinen formlardan çok başka ve çok çeşitli hale gelmiştir. Yemek yazarı ve senarist olan Arzu Yurtseven Alfa Kitap’tan çıkan yeni kitabı Suşi Alaturka’da bu iki leziz kültürü bir araya getiriyor. Kitaptaki tariflerde ise sizi daha önce tatmadığınız lezzetlerle buluştururken, klasik suşinin de nasıl yapıldığını öğretmeyi amaçlıyor.

Alaturka kitabı

Kavurmalı Suşi

  • Malzemeler
  • Hazırlanmış suşi pirici
  • Yarım yaprak nori
  • Kavurmalık kuzu kol
  • Tereyağ
  • Maydanoz veya frenk soğanı
  • Teriyaki sos
  • Havuç
  • Salatalık
  • İsteğe bağlı mantar
  • İç malzeme hazırlanışı
  • Kuzu kolu kavurmalık doğrayıp, bir tencereye alın. Hiçbir şey eklemeden kısık ateşte 1,5 saat kadar pişirin. Almaya yakın çok az tuz atın.Kavurmaların bir kısmını ayrı bir tencereye alıp teriyaki sosla 2-3 dakika daha pişirim. Son aşamada arzunuza göre mantar ekleyin.
  • Suşi yapılışı
  • Pirinç yapışkan olduğu için elinizi temiz su ile ıslatın. Bir avuç pirin. Alın ve yarım noriye yayın. Norinin arkasını çevirip içine teriyaki soslu kavurmayı, ince jülyen kesilmiş havuç ve salatalığı koyun. Sonra bambu yardımıyla noriyi döndürün. Rollu ikiye bölüp, maydanozlu veya frenk soğanlı kapta yuvarlıyın. İstedğiniz sayıda parçaya kesin.

Kızarmış Suşi

  • Suşi
  • Malzemeler
  • Hazırlanmış suşi pirici
  • Yarım yaprak nori
  • İstediğiniz bir çeşit balık
  • Pancar, havuç, kırmızı biber
  • Susam
  • Ekmek kırığı
  • Dış malzeme yapımı
  • Yarım kase un ve 150ml suyu karıştırın. Krep kıvamında bir yoğunluk elde edin. Ayrı bir tabağa pankoyu hazırlayın.
  • Suşi Yapılışı
  • Pirinç yapışkan olduğu için elinizi temiz suyla ıslatın. Bir avuç pirin. Alın ve yarım noriye yayın. Norinin içine hangi balığı koymak istiyorsanınız onu koyun ve sebzeleri ilave edin. Noriyi yosun dışarda kalacak biçimde sarın. Rollu ikiye bölün ve önce sulu un karışımına batırın sonra da bol yağda kızartın. Pembeleşince yağdan alın ve susamla süsleyin.
Süleymani Şehit demedi!

'Süleymani Şehit' demedi!

İranlılar Erdoğan-Ruhani görüşmesini çarpıttı.
Trumptan İrana açık tehdit

Trump'tan İran'a açık tehdit

​İran, saldırırsa belirlediğimiz 52 hedefi hızlı ve sert şekilde vururuz.
İzmirde korkutan deprem

İzmir'de korkutan deprem

​İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Hafter'den hava saldırısı

Hafter'den hava saldırısı

​Askeri okul öğrenci yurduna düzenlenen saldırıda 28 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Irak'ta Hizbullah'tan çağrı

Irak'ta Hizbullah'tan çağrı

​Hizbullah Tugayları, ABD üslerinden uzak durma çağrısında bulundu.
ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı

ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı

Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan büyükelçilik yakınına 2 füze atıldı.
Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü

İki bakanın görüşmesinde Irak, İran ve ikili konular ele alındı.
"Türkiye ile mi mukayese edileceğiz?"

"Türkiye ile mi mukayese edileceğiz?"

​Kasım Süleymani, PKK saldırısı ardından Türkiye'yi eleştirmişti.
Erdoğan'dan <br>telefon diplomasisi

Erdoğan'dan
telefon diplomasisi

İran ve Irak cumhurbaşkanları ile görüştü.
Otel odasında ölü bulundular

Otel odasında ölü bulundular

​Polis ekipleri, bölgede olayla ilgili çalışma başlattı.
Haşdi Şabi'nin<br>Şii milis grupları

Haşdi Şabi'nin
Şii milis grupları

​Örgüt, 40'ın üzerinde grup barındırıyor.
NATO<br>askıya aldı

NATO
askıya aldı

Kasım Süleymani, Bağdat'ta öldürülmüştü.
Maliyeti açıklandı

Maliyeti açıklandı

​Trabzonspor Ndiaye'nin transferini KAP'a bildirdi.
İkinci Çiftlik <br>Bank vakası

İkinci Çiftlik
Bank vakası

20 milyon lira toplayıp kayıplara karıştılar.
Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Bakan açıkladı: MEB'den yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği.
Türkiye karşıtı<br>skandal sözleri

Türkiye karşıtı
skandal sözleri

El-Mühendis, Türk düşmanlığını açık bir şekilde dile getirmişti.
Sigarada<br>tarihi adım

Sigarada
tarihi adım

​Yarından itibaren yeni paketler ile satılabilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.