Suşi meze de olur

Japonya, Dünya’nın eşsiz mutfaklarından birine sahiptir ve onu taçlandıran muhteşem bir simgeleri vardır; Suşi… Suşi hemen hemen her yerde aynı çeşitlerle yapılan nefis bir yemektir. Alaturka kısmı ise, suşinin Türk mezeleriyle buluştuğu noktada doğmuştur. Mezeler sayesinde suşi, bilinen formlardan çok başka ve çok çeşitli hale gelmiştir. Yemek yazarı ve senarist olan Arzu Yurtseven Alfa Kitap’tan çıkan yeni kitabı Suşi Alaturka’da bu iki leziz kültürü bir araya getiriyor. Kitaptaki tariflerde ise sizi daha önce tatmadığınız lezzetlerle buluştururken, klasik suşinin de nasıl yapıldığını öğretmeyi amaçlıyor.

Alaturka kitabı

Kavurmalı Suşi

Malzemeler

Hazırlanmış suşi pirici

Yarım yaprak nori

Kavurmalık kuzu kol

Tereyağ

Maydanoz veya frenk soğanı

Teriyaki sos

Havuç

Salatalık

İsteğe bağlı mantar

İç malzeme hazırlanışı

Kuzu kolu kavurmalık doğrayıp, bir tencereye alın. Hiçbir şey eklemeden kısık ateşte 1,5 saat kadar pişirin. Almaya yakın çok az tuz atın.Kavurmaların bir kısmını ayrı bir tencereye alıp teriyaki sosla 2-3 dakika daha pişirim. Son aşamada arzunuza göre mantar ekleyin.

Suşi yapılışı

Pirinç yapışkan olduğu için elinizi temiz su ile ıslatın. Bir avuç pirin. Alın ve yarım noriye yayın. Norinin arkasını çevirip içine teriyaki soslu kavurmayı, ince jülyen kesilmiş havuç ve salatalığı koyun. Sonra bambu yardımıyla noriyi döndürün. Rollu ikiye bölüp, maydanozlu veya frenk soğanlı kapta yuvarlıyın. İstedğiniz sayıda parçaya kesin.

Kızarmış Suşi