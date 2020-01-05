Suşi meze de olur

Japonya, Dünya’nın eşsiz mutfaklarından birine sahiptir ve onu taçlandıran muhteşem bir simgeleri vardır; Suşi… Suşi hemen hemen her yerde aynı çeşitlerle yapılan nefis bir yemektir. Alaturka kısmı ise, suşinin Türk mezeleriyle buluştuğu noktada doğmuştur. Mezeler sayesinde suşi, bilinen formlardan çok başka ve çok çeşitli hale gelmiştir. Yemek yazarı ve senarist olan Arzu Yurtseven Alfa Kitap’tan çıkan yeni kitabı Suşi Alaturka’da bu iki leziz kültürü bir araya getiriyor. Kitaptaki tariflerde ise sizi daha önce tatmadığınız lezzetlerle buluştururken, klasik suşinin de nasıl yapıldığını öğretmeyi amaçlıyor.
Kavurmalı Suşi
- Malzemeler
- Hazırlanmış suşi pirici
- Yarım yaprak nori
- Kavurmalık kuzu kol
- Tereyağ
- Maydanoz veya frenk soğanı
- Teriyaki sos
- Havuç
- Salatalık
- İsteğe bağlı mantar
- İç malzeme hazırlanışı
- Kuzu kolu kavurmalık doğrayıp, bir tencereye alın. Hiçbir şey eklemeden kısık ateşte 1,5 saat kadar pişirin. Almaya yakın çok az tuz atın.Kavurmaların bir kısmını ayrı bir tencereye alıp teriyaki sosla 2-3 dakika daha pişirim. Son aşamada arzunuza göre mantar ekleyin.
- Suşi yapılışı
- Pirinç yapışkan olduğu için elinizi temiz su ile ıslatın. Bir avuç pirin. Alın ve yarım noriye yayın. Norinin arkasını çevirip içine teriyaki soslu kavurmayı, ince jülyen kesilmiş havuç ve salatalığı koyun. Sonra bambu yardımıyla noriyi döndürün. Rollu ikiye bölüp, maydanozlu veya frenk soğanlı kapta yuvarlıyın. İstedğiniz sayıda parçaya kesin.
Kızarmış Suşi
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- Malzemeler
- Hazırlanmış suşi pirici
- Yarım yaprak nori
- İstediğiniz bir çeşit balık
- Pancar, havuç, kırmızı biber
- Susam
- Ekmek kırığı
- Dış malzeme yapımı
- Yarım kase un ve 150ml suyu karıştırın. Krep kıvamında bir yoğunluk elde edin. Ayrı bir tabağa pankoyu hazırlayın.
- Suşi Yapılışı
- Pirinç yapışkan olduğu için elinizi temiz suyla ıslatın. Bir avuç pirin. Alın ve yarım noriye yayın. Norinin içine hangi balığı koymak istiyorsanınız onu koyun ve sebzeleri ilave edin. Noriyi yosun dışarda kalacak biçimde sarın. Rollu ikiye bölün ve önce sulu un karışımına batırın sonra da bol yağda kızartın. Pembeleşince yağdan alın ve susamla süsleyin.