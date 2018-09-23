Süslü kadınların uçan tekerleri

Süslü Kadınlar sokaklara indi. 2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu yıl 6’ncı etkinliğiyle tüm şehir kadınlarını bisikletleriyle birlikte buluşma noktalarına davet etti. Şık kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleri ile bugün Türkiye’nin 60’dan fazla il ve ilçesindeki onlarca kadın aynı anda pedal çevirecek. Amaçları ise bisiklete ve bisikletli kadınlara karşı farkındalık uyandırmak.

FARKINDALIK SAĞLAYACAK

Süslü Kadınların hikayesi 2013 yılına dayanıyor. Bu tarihte İzmirli bir öğretmen olan Sema Gür, Uçuşan Teker adı altında bir grup kurarak arkadaşlarıyla beraber ilk turu gerçekleştirmişti. 6 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik Türkiye’de ve yurt dışında diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekti. Organizasyon tamamen gönüllülük ilkesiyle yürütülüyor. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çeken ekip, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak ve güvenli bisiklet altyapısı desteğini pekiştirmek istiyor.

İSTANBUL’DAN DİYARBAKIR’A

Bisikletin ulaşım aracı olarak yaşamın parçası haline gelmesi ve farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda kadınlar rengarenk kıyafetleri, süsledikleri bisikletleri ve şarkılar eşliğinde pedal çeviriyor. Ankara, İzmir, İstanbul, Isparta, Giresun, Diyarbakır, Konya, Kırıkkale, Malatya, Giresun gibi Türkiye’nin 60’dan fazla il ve ilçesinde düzenlenecek olan etkinliğe bisikleti ile tüm kadınlar ve hatta kadınları desteklemek isteyen erkekler de katılabilecek. Daha çok kadın bisikletçinin yollarda olmasına dikkat çekip farkındalık yaratmak üzere yola çıkılan projenin İstanbul ayağında kadınlar Avrupa Yakası’nda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde buluşurken Anadolu Yakası’nda ise onlarca kadın Caddebostan sahilde buluşarak bisiklet sürecek.