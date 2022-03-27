​Suyumuza çocuklar sahip çıkacak ​

Su hayatımızın olmazsa olması. Susuz bir hayat düşünülemez. Pek çok bilimsel çalışma insanoğlunun açlığa dayanıklı olduğu kadar susuzluğa dayanıklı olmadığını ortaya koyuyor. Bilim adamlarına göre bir insan ortalama üç hafta aç kalabiliyor ancak bir hafta susuzluk insanın ölümüne sebep oluyor. Bu da demek oluyor ki dünyada gıda kıtlığından daha büyük bir tehlike varsa o da susuzluk sorunu. 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla İstanbul’da Tema Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Wilo İşbirliğiyle yürütülen “Su Kardeşliği Projesi”nin tanıtımında da bir kere daha suyun hepimiz için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekildi. Araştırmalara göre kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı yaklaşık bin 330 m3 olan ülkemizde, nüfus artışı ve iklim değişikliği nedeniyle gittikçe su fakiri ülkeler arasında olma yolundayız.

REKLAM

Su Kardeşliği Projesi ise ilkokullardan başlayarak toplumda su tüketimine karşı duyarlılık oluşturmak düşüncesiyle yola çıkılan önemli bir çalışma. İlkokul çağındaki 6 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen proje çerçevesinde; su varlığının yaşam için önemi, su ekosistemi, su kirliliği, su tasarrufu ve suyun korunması konularında çocuklara bilgi verilecek. Proje aşamalı olarak okullarda üç yıl sürecek.

Deniz Ataç

Canlıların yaşam hakkına sahip çıkmanın, yaşamı sağlayan doğal varlıkların korunmasından geçtiğini bilerek çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, projeyi hayata geçirme nedenlerini şu sözlerle aktarıyor: “Maalesef evsel ve tarımsal su kullanımımız gelişmiş ülkelerden daha yüksek. Bu da su tasarrufu ve verimli su kullanımı konusunda farkındalığın artırılması çalışmalarına ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.” Su Kardeşliği Projesi’ni hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını söyleyen Ataç, proje ile çocukların; su varlıklarının önemini kavramaları ve suyu korumak için neler yapabileceklerine dair farkındalık kazanmaları için çalıştıklarını ifade ediyor. Proje kapsamında öğretmenlerin çocuklarla paylaşmaları için bir eğitim sunumu ve film geliştirdiklerini söyleyen Ataç, “Herkesi suyu korumak için su koruyucusu olmaya davet ediyoruz” diyor.

REKLAM

Sen de su gönüllüsü ol