“Tablolar Konuşuyor” AKM’de açıldı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde başta görme engelliler olmak üzere tüm sanatseverlerin ziyaretine açılan sergide resimler, yeni koleksiyon ve farklı konseptle tasarlandı. “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi-Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi” isimli sergide Osman Hamdi Bey’den Halil Paşa’ya, Fausto Zonaro’dan Ayvazovski’ye Milli Saraylar Resim Müzesi’nden seçilen yerli ve yabancı ressamların 20 eseri yer alıyor. Sergi, 24 Aralık’a kadar AKM Çok Amaçlı Salon’da görülebilecek.