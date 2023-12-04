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“Tablolar Konuşuyor” AKM’de açıldı

Türk Telekom’un görme engellilere yönelik sesli içerik hizmeti “Telefon Kütüphanesi” uygulamasında yer alan “Tablolar Konuşuyor” dijital resim seçkisi AKM’de sergi olarak açıldı.

04:00 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:28 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tablolar Konuşuyor sergisi.
Tablolar Konuşuyor sergisi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde başta görme engelliler olmak üzere tüm sanatseverlerin ziyaretine açılan sergide resimler, yeni koleksiyon ve farklı konseptle tasarlandı. “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi-Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi” isimli sergide Osman Hamdi Bey’den Halil Paşa’ya, Fausto Zonaro’dan Ayvazovski’ye Milli Saraylar Resim Müzesi’nden seçilen yerli ve yabancı ressamların 20 eseri yer alıyor. Sergi, 24 Aralık’a kadar AKM Çok Amaçlı Salon’da görülebilecek.



#Sanat
#Sergi
#AKM
#Dünya Engelliler Günü
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