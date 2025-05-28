Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Tacik doktorlara Türkiye’de eğitim desteği

Tacik doktorlara Türkiye’de eğitim desteği

Haber Merkezi
04:0028/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Sağlık alanında güçlü bir birikime sahip olan Türkiye, Tacikistan’da eğitim programı düzenledi.

TİKA ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) öncülüğünde Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen programla ülkedeki sağlık çalışanlarının bilgi ve müdahale yetkinliğinin üst seviyeye çıkarılması hedeflendi. Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık Alanında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün ev sahipliğinde düzenlenen programa ilişkin konuşan ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, “Teorik sunumlarla başlayan eğitim, uygulamalı derslerle desteklendi. Katılımcılar kalp ve akciğer odaklı ultrason tekniklerini önce manken üzerinde sonrasında ise doğrudan hasta başında deneyimli uzmanlarımız eşliğinde öğrenme fırsatı buldu” dedi. Eğitim programı sırasında bir de protokol imzalandığını anlatan Cander, Tacik asistan doktorların Türkiye'de eğitim almalarına olanak tanınacağını ifade etti. Tacikistan’da gerçekleşen eğitimin ülkede bu alanda düzenlenen ilk kapsamlı uluslararası çalışma olduğunu dile getiren Cander, “Bu eğitim, sadece Tacikistan’ın sağlık altyapısına yapılan teknik bir katkı değil aynı zamanda Türkiye ile Tacikistan arasında bilgi, deneyim ve ortak insani değerler temelinde inşa edilen güçlü bir gönül köprüsü” ifadelerini kullandı.



#Sağlık
#Tacikistan
#Eğitim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye’nin en değerli markaları açıklandı: İşte ilk 20 Türk markası