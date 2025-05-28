Tacik doktorlara Türkiye’de eğitim desteği

TİKA ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) öncülüğünde Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen programla ülkedeki sağlık çalışanlarının bilgi ve müdahale yetkinliğinin üst seviyeye çıkarılması hedeflendi. Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık Alanında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün ev sahipliğinde düzenlenen programa ilişkin konuşan ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, “Teorik sunumlarla başlayan eğitim, uygulamalı derslerle desteklendi. Katılımcılar kalp ve akciğer odaklı ultrason tekniklerini önce manken üzerinde sonrasında ise doğrudan hasta başında deneyimli uzmanlarımız eşliğinde öğrenme fırsatı buldu” dedi. Eğitim programı sırasında bir de protokol imzalandığını anlatan Cander, Tacik asistan doktorların Türkiye'de eğitim almalarına olanak tanınacağını ifade etti. Tacikistan’da gerçekleşen eğitimin ülkede bu alanda düzenlenen ilk kapsamlı uluslararası çalışma olduğunu dile getiren Cander, “Bu eğitim, sadece Tacikistan’ın sağlık altyapısına yapılan teknik bir katkı değil aynı zamanda Türkiye ile Tacikistan arasında bilgi, deneyim ve ortak insani değerler temelinde inşa edilen güçlü bir gönül köprüsü” ifadelerini kullandı.