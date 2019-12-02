Hayat Tam bir şifa kaynağı Siirte özgü kurut enerji deposu
AKTÜEL

Tam bir şifa kaynağı: Siirt'e özgü kurut enerji deposu

Tam bir şifa kaynağı: Siirt'e özgü kurut enerji deposu

Siirt’te kış mevsiminde şifa kaynağı olarak bilinen kurut alıcısını bekliyor. Kendine has tadıyla bir zamanlar en çok tüketilen ürünün başında gelen kuruta olan ilgi son zamanlarda azaldı.

Haber Merkezi İHA
Siirt’e özgü olan kurut
Siirt’e özgü olan kurut

Siirt’te satışa sunulan kurut, kendine has tadıyla bir zamanlar en çok tüketilen ürünün başında geliyordu. Ancak son zamanlarda bu ürüne olan ilgi azaldı.

Kurut’un tansiyon, şeker ve kalp gibi hastalıklara iyi geldiğini belirten satıcı Abdulkadir Toprakçı, soğuk geçen kış aylarında hastalıktan korunmak için iyi bir besin kaynağı olduğunu belirtti.

Uzun yıllardan beri tüketilmekte olan kurut, özellikle soğuk geçen kış günlerinde sofralarda eksik olmuyor.

Siirt'e gelen kahvaltıda büryan yer
HAYAT
Siirt'e gelen kahvaltıda büryan yer

Bu ürün aynı zamanda ucuz olması nedeniyle en çok dar gelirli ailelerin mutfağından eksik olmuyor.

Yaylada yapılıyor

Göçebeler tarafından yazın yaylada yapılıp kurutulduktan sonra kışın piyasaya sunulan kurutun alıcısını beklediklerini belirten Toprakçı, “Kurut yazın yaylada yapılıyor, kış tüketiliyor. Yayla çorbası gibi yapılıyor. Çok lezzetli ve sağlıklı. Tansiyon, şeker ve kalp hastalıkları için birebir. Eskiden vatandaşlar bunu yeyince hastaneye gitmiyorlardı” diye konuştu.

Yaklaşık 3 ay bozulmadan dayanabilen kurut, piyasada kilosu 25 liradan satılıyor.

Kurut çorbası
RAMAZAN
Kurut çorbası
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