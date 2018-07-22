Hayat Tarihi geçmiş makyaj malzemesi kullandı 3 yıl içinde kör olacak
KÜLTÜR SANAT

Tarihi geçmiş makyaj malzemesi kullandı: 3 yıl içinde kör olacak

Avustralyalı kadın, son kullanma tarihi geçmiş, 20 yıllık makyaj malzemesini kullanınca gözü enfeksiyon kaptı. Doktorlar, talihsiz kadının 3 yıl içinde tamamen kör olmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

Haber Merkezi Diğer
20 yıllık maskara gözünü 3 yıl içinde kör yapacak.
20 yıllık maskara gözünü 3 yıl içinde kör yapacak.

Avustralya'nın Adelaide şehrinde yaşayan Shirley Potter, makyaj çantasında bulduğu 20 yıllık bir maskarayı kullanarak dışarı çıktı. Akşam eve döndüğünde gözünde yanma ve ağrı hissetmeye başlayan kadın, makyajını silerek uyudu. Sabah uyandığında daha şiddetli bir ağrı ve gözlerinde aşırı şişlik hisseden kadın, sıkıntılarından kurtulamayınca günler sonra doktora gitti.

3 yıl içinde tamamen kör olacak

Gözünün enfeksiyon kaptığı tespit edilen kadında görme kaybı oluşmaya başlamıştı. Doktorlar yaptıkları tetkiklerde, gözlerde kalıcı hasar oluştuğunu ve en geç 3 yıl içinde tamamen kör olacağını Potter'a söyledi. Doktorlara durumu anlattığında enfeksiyona sebep olan durumun, tarihi yıllar önce geçmiş olan maskaradan kaynaklandığını öğrenen Potter'ın dünyası başına yıkıldı.

Makyaj malzemelerinde son kullanma tarihine dikkat

Sözcü'nün haberine göre, Avustralya basınında geniş yer bulan olay sonrası uzmanlar uyarılarda bulundu. Makyajmalzemelerinin son kullanma tarihinin göz ardı edilmemesini söyleyen Dr. Sally Nolan, aksi halde ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini söyledi.

  • Nolan göz bölgesinde kullanılan ürünlerde daha da hassas olunması gerektiğini ifade ederken, ürünleri 3-6 aydan fazla kullanılmamasına dikkat çekti.

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