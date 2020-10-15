Tarık Buğra’ya vefa kitabı

Gazete ve edebiyat okurlarının, televizyon seyircisinin, tiyatro meraklılarının bildiği ortak bir isim o. 1950’li yıllardan itibaren fikir, düşünce ve edebiyat alanında öne çıkan Tarık Buğra’nın doğumunun 100. Yılı anısına 2018 yılında “Hatırlayıp Yeniden Bulmak-Tarık Buğra 100 yaşında” başlıklı sempozyum Zeytinburnu Belediyesi tarafından kitap olarak okurun beğenisine sunuldu.

Farklı kuşakların severek okuduğu Tarık Buğra Türk edebiyatının önemli temsilcileri arasındadır. Ancak nedense doğumunun 100. Yılında gerekli ilgi gösterilmedi. Yeni Şafak Kitap olarak doğumunun 100 yılı anısına yaptığımız kapak dosyası bu yüzden önemliydi. Yine Ötüken Yayınları arasında bir vefa gösterisi olarak Mehmet Tekin’in hazırladığı Tarık Buğra-İtaatsiz Bir Taşralı’nın Entelektüel Portresi adlı kitap da oldukça kıymetliydi. Ancak akılda kalan en büyük organizasyon kültür sanat faaliyetlerinde ismi öne çıkan Zeytinburnu Belediyesi’nin yaptığı Tarık Buğra temalı sempozyumdu. Kırkın üstünde yazar, akademisyen ve araştırmacının yer aldığı “Hatırlayıp Yeniden Bulmak-Tarık Buğra 100 Yaşında” başlıklı sempozyum hem okur hem de yazar çevresinden epey ilgi gördü. İşte bu sempozyumdan yola çıkılarak hazırlanan “Hatırlayıp Yeniden Bulmak-Tarık Buğra Kitabı” adlı çalışma elimizde. Kitabı yayına hazırlayan Asım Öz yine kaliteli bir iş ortaya çıkarmış. Sempozyumdaki sunumları yeni metinlerle zenginleştirmeyi ihmal etmemiş.

A’DAN Z’YE TARIK BUĞRA

Kitap, Tarık Buğra’nın hayat hikayesinden, romanlarına, oradan fikir dünyasına, yazdığı eserlerin edebiyat dünyasındaki yerine uzanıyor ve okuru ayrıntılı olarak yazar hakkında bilgilendiriyor. Beşir Ayvazoğlu, Hatice B. Buğra, Mehmet Tekin, Kurtuluş Kayalı, Ali Birinci, D. Mehmet Doğan, İsmail Coşkun, Cem Sökmen, Necmettin Turinay, Necati Mert, Jale Parla, Necip Tosun, Ebru Burcu Yılmaz, Abdullah Uçman, Fatma Barbarosoğlu, Ömer Yalçınova, Mehmet Narlı, Tube Kaplan, Yakup Öztürk, Mücahid Gündoğdu gibi çok sayıda ismi buluşturan kitap altı bölümden oluşuyor. “Hayat, Edebiyat ve Tarih” başlıklı ilk bölümde yazarın Konya’dan İstanbul’a uzanan hikayesine yer verilirken aynı zamanda milli mücadeleye bakış açısı da romanları üzerinden mercek altına alınıyor. “Eleştiri, Yazarın Kaderi ve Kurmaca” adlı bölümde ise Tarık Buğra’nın fikir hayatı yolculuğuna ve eleştirel kimliğine dikkat çekiliyor. “Romanın İmkanları” bölümünde Buğra’nın romanları üzerine yapılan sıkı eleştirileri ve tespitleri okuyoruz. “Karşılaşmalar ve Yorumlar” ile “Siyaset Dil ve Matbuat” bölümleri yazarın bir anlamda biyografik ve otobiyografik olarak tanımlayacağımız roman ve hikayeleri üzerinden romanlarındaki kahramanlarına, dil, üslup, fikir tartışmalarına ışık tutuyor. Son bölümde ise Tarık Buğra’nın siyasi görüşlerinin izini sürüyoruz ve sinema serüveniyle bu fikir, düşünce, edebi yolculuğu sonlandırıyoruz.

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Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları her geçen gün kitaplığını büyüterek yoluna devam ediyor. 2014 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın en iyi kamu yayıncılığını yapan belediyesi ödülünü almıştı. Bu ödülden sonra hız kesmedi ve her yıl birbirinden kıymetli çalışmayı okurla buluşturmaya devam ediyor. Biz de Zeytinburnu Belediyesi’nin bu anlamlı kültür yolculuğunu takip etmenin memnuniyetini yaşıyoruz.