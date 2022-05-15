Taşlara harcanan bir ömür

Kimileri damak lezzetleri, kimisi tarih için yollara düşer, Anadolu’yu karış karış tarar. Ayhan Arıkan’ın 35 yılı bulan Anadolu serüveninin gayesi ise bambaşka.

Arıkan, bir doğal taş işleme ustası. Arkadaşlarıyla yıllar önce çıktığı bir gezi hem hayatını hem de rotasını değiştirmiş. Bu gezi esnasında tesadüfen bulduğu 25 milyon yıllık bir geçmişe sahip ağaç fosilinin değerli taş olduğunu öğrenmesiyle taş arama serüveni başlamış.

Türkiye’nin dört bir yanında emekle aranan, toplanan taşlar yine onun elinde el emeği göz nuru ile sanat eserlerine dönüşüyor. Başkent Samanpazarı’ndaki atölyesi keşfettiği taşların şekil değiştirdiği ikinci durağı oluyor. Nadir bulunan taşları burada takıdan süs eşyasına çeşitli ürünlere dönüştürüyor Arıkan Usta.

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ARTIK NOKTA ATIŞI YAPIYOR

Aynı zamanda Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı Ayhan Arıkan doğal taşlarla ilgili bilgi sahibi olabilmek için yerli yabacı bütün kaynakları kullanıyor. Bu işi bölgesinde yapan amatör kişilerle iletişime geçerek saha araştırması yapıyor. Taşları yüzeyden topladığını ve nokta atışı yaptığını söyleyen Arıkan, hangi taşa ihtiyacı varsa yerini, bölgesini, ilini biliyor.

HAYALİ ‘TAŞ HARİTASI’

İşleyip, şekillendirme noktasında işe ilk başladığında sıkıntılar yaşadığını söyleyen Arıkan, “Dönemin şartları kısıtlıydı, makinelere ulaşmak zordu. Kendi imkanlarım ile işlemeye çalıştım. Mesela zımpara kâğıdı kullandım. Zorluklarla buralara kadar getirdim işi. Şu anda aktif bir tane atölyem var. En büyük hayalim Türkiye’nin değerli ve yarı değerli taş haritasını çıkarmak. Bunu gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğim” diyor.

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KOLEKSİYONDAN TİCARETE

Bulduğu ağaç fosilinin ardından gittiği her yerde taş aramaya başlayan Ayhan Usta, renkli taşları buldukça koleksiyon yapmaya ve araştırmacı olarak bu işi yürütmeye başlamış. Arıkan, “Koleksiyon, nasıl işleyebilirim boyutuna geldi. Bilgiye ulaşmak zordu. Üniversitelere gittim kapıdan içeri sokmadılar. Sonra basit makinalar yaptırdım, yurt dışından bazı arkadaşlardan rica ederek el aletlerini, küçük makineleri buraya getirdim. Araziyi öğrendim, uzun yıllar arazi gezdim yaş itibariyle eskisi gibi gezemiyorum yine de çocuklarımın öğrenmesi için araziye çıkarıyorum. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde araştırma yaptım. Daha sonra o ilk başta koleksiyon yaptığım taşlar ticarete dönüştü” diye konuştu.

Yerli taşlarımız tamamen orijinal

Yılların birikimi ile bulduğu taşın değerini anladığını söyleyen Arıkan, “Taşın sertlik derecesine göre işlenip, işlenemeyeceğini bilirim. Dekoratif taş olarak güzel taşlar var mesela ancak işlenmeye uygun taşlar değil. Yurt dışından gelen taşların yüzde yüzüne yakını boyalı. Ama bizim yerli taşlar bütünüyle orijinal. Bunun da anlaşılması lazım” ifadelerini kullandı.

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Doğal taşların tarihine ve oluşum şekline ilişkin bilgi veren Arıkan, kıymetli ve yarı kıymetli taşların asgari 20 milyon yılda oluştuğunu bildirdi. Arıkan, “Bir darbe almadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Şu kadar yılda ömrünü tamamlar demek yanlış olur. Derelerde çok bulunur, çünkü bu taşlar suyu sever. Yüksek tepelerden taşlar suya akar, suda kendini gezdirir, birbirine sürtünerek yuvarlak hale gelir” dedi.