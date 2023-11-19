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Hayat

Taşları ve kuşlarıyla Kudüs

04:00 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 01:58 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kudüs için sanat sergisi

Kudüs için sanat sergisi

İnsanlığın ortak değeri Kudüs’ün özgürleşmesi temasını merkeze alan, Hacer Öztürk’ün hazırladığı “Kudüs, Taşlar ve Kuşlar” sergisi, Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergide yer alan çalışmalarına ilk olarak sulu boya ile Kudüs’ü resmetderek başladığını anlatan Sanatçı Hacer Öztürk, “Daha sonra resimler birikmeye başladı. Daha gönülden, daha özgün çalışmalar yaptım ve bütün boş zamanlarım da sürekli Kudüs üzerine resim yapmakla geçti” diyor. Sergiden elde edilen gelirin tamamının Gazze’ye gönderileceğini anlatan Öztürk, “Kudüs’ün özgürlüğü için bu sergi bir vesile olacak” ifadesini kullanıyor. Yağlı boya, sulu boya ve temsili olarak taşlar üzerine Kudüs resimlerinin yer aldığı 45 çalışmadan oluşan sergi 19 Kasım’a kadar görülebilecek.


#sanat
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#Kudüs
43 dakika önce
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