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Tatil dönüşü yoğunluk başladı

Tatil dönüşü yoğunluk başladı

16:005/04/2025, السبت
AA
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Trafikte akıcı yoğunluk oluştu.
Trafikte akıcı yoğunluk oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilinden dönenler akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler, otoyolun İstanbul yönü Gerede bağlantı kesiminde, Yeniçağa ile Köroğlu rampasında ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu. D-100 kara yolunun İstanbul yönünde özellikle kent merkezi kesiminde yoğunluk yaşanıyor. Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
#Bolu
#Gerede
#Ankara

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