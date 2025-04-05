Tatil dönüşü yoğunluk başladı

Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler, otoyolun İstanbul yönü Gerede bağlantı kesiminde, Yeniçağa ile Köroğlu rampasında ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu. D-100 kara yolunun İstanbul yönünde özellikle kent merkezi kesiminde yoğunluk yaşanıyor. Ankara yönünde ise ulaşım normal seyrediyor. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde çalışmalarını sürdürüyor.