Tatilde sizi sarayda ağırlayalım

İstanbul’da ‘kültür turizmi’ denilince akla gelen ilk adreslerden biri şüphesiz Dolmabahçe Sarayı. Hemen her gün yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin merakla gezdiği en önemli bölüm ise Harem yani hanedanın evi. Biz de bu hafta yarı yıl tatiline giren öğrencilerle Dolmabahçe Sarayı’nın harem kısmından başlayarak sarayın 163 yıllık hikayesini anlatmak istedik. Çünkü Osmanlı’nın son 6 sultanına, son halife Abdülmecid Efendi’ye, Atatürk’e ve İsmet İnönü’ye ev sahipliği yapması bakımından özel bir mekân. Boğaz’ın muhteşem manzarasıyla yarışan Hasbahçe’nin kış seremonisini görmek isteyenler için sömestr tatili kaçırılmayacak bir fırsat. O zaman haremden başlayarak küçük bir geziye çıkalım.

Fotoğraf: Arşiv

GERÇEK HAREMİ ÇİZEN ABDÜLMECİD EFENDİ

Öncelikle sarayın harem kısmından başlayalım demiştik. ‘Kutsal, korunmuş’ anlamına gelen harem ile ilgili çizilmiş pek çok tablo hatırlayacaksınız. Bu tablolar o günkü haremi ne kadar doğru anlatıyordu diye sorarsak cevabımız şu olur: Sarayda kalan son halife Abdülmecid Efendi aynı zamanda ressamdı. Onun fırçasından çıkan; Şemsiyeli Kadın, Dürrüşehvar Sultan ve Saraylı Kadın gibi portrelerin gerçekliği var. Ancak Oryantalist ressam Swoboda ve Charles Chaplin gibi isimlere ait portrelerdeki kadınlar tamamen hayal mahsulü. Buradaki yaşamla ilgili ise şu bilgileri verebiliriz: Haremde padişah, ailesi ve cariyeler yaşardı ve burada piramidal bir hiyerarşi söz konusuydu. Harem’in yöneticisi valide sultan en tepede. Ardında padişahın eşleri kadınefendiler. Devamında, padişahın henüz evlat sahibi olmayan eşleri yani ikballer. Belirli bir yaşa kadar şehzadeler (oğullar), sultanefendiler (kızlar) ve en sonda da cariyeler. Bir de sadece gündüz çalışan haremağaları. Tarihi kaynaklara göre 1860’larda saraydaki cariye sayısı 500-600 civarındaydı. Cariyelerin hepsi değil sadece zekâ, güzellik, bilgi, beceri gibi kriterlerine göre ‹seçilmişler› ve elbette valide sultanın onayını alanlar padişahın eşiydi. Diğerleri hanedan üyelerine hizmetle görevliydi. 3 Mart 1924’te hilafetin kaldırılmasıyla cariyeler, kademeli olarak saraydan çıkarıldı. Gidecek yeri olmayan 26 yaşlı ve kimsesiz cariye, Milli Saraylar’ın (MS) temizlik işlerinde istihdam edildi. Yeme, içme ve barınma masrafları da bakanlar kurulu kararıyla MS Müdürlüğü’nce karşılandı. (Yazı: Esra Uçar, Resimler: Milli Saraylar Arşivi))

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Fotoğraf: Arşiv

Atatürk zamanında Dolmabahçe nasıldı?

Sarayın önemi Cumhuriyet döneminde de kullanılması. T.C Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, saraya 1 Temmuz 1927’de ayak bastı ve 10 Kasım 1938’deki vefatına kadar aralıklarla 4 yıl Harem’de kaldı. Atatürk de son 6 sultan ve son halife gibi ‘hususi daire’ olarak Harem’in Mavi ve Pembe salonlarını kullandı.Vefat ettiği 71 numaralı oda, padişahın kışlık yatak odasıydı.

ASANSÖR EKLENDİ

Peki Harem’de Atatürk’e özel değişiklik yapıldı mı sorusuna ise şu cevabı verebiliriz: İki yapısal değişiklik var. İlki Mavi Solan’da, devasa Japon vazolarının arasına başarıyla gizlenen tek kişilik asansör. Bu asansör, 1937 yılında Atatürk’ün Harem’e iniş ve çıkışını kolaylaştırmak için yapılıyor. İkincisi de Pembe Salon’da. Salondan banyoya geçişi sağlayan bir kapı. Bu kapı bugün aynalı bir gardıropla kamufle edilmiş durumda.

Tahtta yaşanan trajedi hareme yansırdı

Fotoğraf: Arşiv