Hayat Taylandlı gelin mutluluğu Edirnede buldu
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Taylandlı gelin mutluluğu Edirne'de buldu

Taylandlı gelin mutluluğu Edirne'de buldu

Ülkesinde tanıştığı iş adamı Taner Yıldırım ile evlenerek 19 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Taylandlı psikolog Titiwan Yıldırım, doğasına ve insanlarının misafirperverliğine hayran kaldığı Edirne'nin Keşan ilçesinde ailesiyle mutlu bir yaşam sürüyor. Titiwan, Keşan'da kurdukları çiftlikte eşiyle sebze meyve yetiştiriyor.

Haber Merkezi AA
Taylandlı gelin Titiwan Yıldırım
Taylandlı gelin Titiwan Yıldırım

Ülkesinde tanıştığı iş adamı Taner Yıldırım ile evlenerek 19 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Taylandlı psikolog Titiwan Yıldırım, doğasına ve insanlarının misafirperverliğine hayran kaldığı Edirne'nin Keşan ilçesinde ailesiyle mutlu bir yaşam sürüyor.

Titiwan Yıldırım, 2000 yılında tanışıp evlendiği Taner Yıldırım ile Edirne'nin Keşan ilçesine yerleşti. Keşan'ın doğasına, yemeklerine, insanlarının misafirperverliğine ve komşuluk ilişkilerine hayran kalan Titiwan, ilçede kurdukları çiftlikte eşiyle sebze ve meyve yetiştiriyor.

  • Tan ve Tanya adında iki çocuğu olan Yıldırım çifti, kışın zamanlarını genellikle İstanbul'da geçiriyor. Titiwan Yıldırım, eşini çok sevdiği için evlenerek Türkiye'ye yerleştiğini söyledi.

Nişanlarını Tayland'da, düğünlerini ise İstanbul'da yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Türkiye'de bir yuva kurduk. Buranın her yanı ayrı güzelliklerle dolu. Keşan'da doğa çok güzel, insanları sevimli, komşuluk ilişkileri çok iyi. Her karşılaştığımızda çok güler yüzlü ve sevimliler. Markette karşılaştığımızda dahi gülümsüyorlar, bize çok hoş geliyor. Ben burada yaşamaktan çok mutluyum. Hiç şikayetim yok, her şey güzel olmaz tabii ama eksik çok az burada." dedi.

'Hamsi kızartmayı, lahana sarmayı komşumdan öğrendim'

Taylandlı gelin, Rizeli eşinin hamsiyi çok sevdiğini, bu yüzden evde hep hamsi kızarttıklarını ve beyaz lahana sarması yaptıklarını ifade etti.

Bu yemekleri yapmayı komşusundan öğrendiğini belirten Titiwan Yıldırım, "Kayınvalidem baklavayı çok güzel yapar, kendisi açar ama ben o kadar iyi beceremiyorum, yanında çıraklık yapıyorum. Cevizleri kırıyorum. Kahve makinesi çıktı, şimdi herkes onda yapıyor kahveyi ama ben cezvede yapıyorum, kültüre daha uygun." diye konuştu.

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  • Keşan'daki çiftliklerinde organik sebze ve meyve yetiştirdiklerini anlatan Yıldırım, ailece ceviz, armut ve elma toplamayı sevdiklerini dile getirdi.

'Ailece doğayı ve bu bölgeyi çok seviyoruz'

Taner Yıldırım da fotoğraf hobisi dolayısıyla dünyayı dolaştığını, Tayland'ta fotoğraf çekerken eşiyle tanıştığını söyledi.

Yıldırım, eşinin Türk kültürüne çok çabuk adapte olduğunu, kısa sürede arkadaşlıklar kurduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ailece doğayı ve bu bölgeyi çok seviyoruz. Sazlıdere ve Gökçetepe bence Türkiye'nin en güzel yerlerinden. 'Burada bir çiftlik kuralım ve belli dönemde burada yaşayalım' dedik. Kışları çoğunlukla İstanbul'da yaşıyoruz, yazları da çiftlikte vakit geçiriyoruz. Burada bulunmaktan çok keyif alıyoruz çünkü doğanın içindeyiz. Eşimle buraya geldiğimizde 105 dönümlük bu yerde bir ağaç vardı, şimdi 6 binin üzerinde ağaç var. Bununla gurur duyuyoruz."

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