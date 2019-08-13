Hayat Tekne ile kurban eti
AKTÜEL

Tekne ile kurban eti

Türkiye Diyanet Vakfı, Tanzanya’nın özerk bölgesi Zanzibar’daki Tumbato adasındaki Müslümanlara teknelerle kurban eti taşıdı. 7 kıta ve 149 ülkede vekalet yoluyla kurban kesen vakıf, toplam 20 milyon insana ulaştı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
TDV'nin Tanzanya'daki kurban organizasyonunda Rap sanatçısı ResulAydemir de gönüllü olarak yer aldı.
TDV'nin Tanzanya'daki kurban organizasyonunda Rap sanatçısı ResulAydemir de gönüllü olarak yer aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Tanzanya’nın özerk bölgesi Zanzibar'daki Tumbato adasında yaşayan Müslümanlara teknelerle kurban eti ulaştırdı. Rap sanatçı Resul Aydemir'in gönüllü olarak katıldığı kurban dağıtımında duygulu anlar yaşandı. Programda, yokluk içinde yaşam savaşı veren çocuklar da bayram hediyeleriyle sevindirildi.

Yasemin Asan (Solda)

DÜNYAYA BAYRAM SEVİNCİ YAŞATIYOR

Türkiye Diyanet Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla yola çıkarak vekaletle kurban kesti. 7 kıtada 149 ülkede vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu gerçekleştirildi. Bu sayede 20 milyon ihtiyaç sahibinin evine et girdi.

21 BİN 700 HİSSE KESİLDİ

TDV, her yıl hisse sayısı artarak devam eden Tanzanya'da geçen yıl 21 bin hisse kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştirmişti. Bu yıl bu rakam 21 bin 700 hisseye yükseldi. TDV’ye vekalet veren hayırseverlerin kurbanları, bayramın ilk günü Zanzibar kombinalarında sıhhi koşullar altında kesildi. Zanzibar’daki kurban kesimi sonrası özenle hazırlanan paylar ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

TEKNELERLE KURBAN ETİ GÖTÜRÜLDÜ

TDV, Tanzanya’nın özerk bölgesi Zanzibar'da Tumbato Adası'ndaki Müslümanlara teknelerle kurban eti ulaştırdı. Rap sanatçısı Resul Aydemir’in gönüllü olarak katıldığı programda, adada Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler vakıf yetkililerini ilahilerle karşıladılar.

Kurban paketleri teknelerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Resul Aydemir (Sağda)

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ÇOCUKLARLA İLAHİ SÖYLEDİ

Programa gönüllü olarak katılan Rap sanatçı Resul Aydemir, çocuklara bayram hediyesi dağıttı. Aydemir, çocuklarla sohbet ederek ilahi söyledi. Aydemir, ihtiyaç sahiplerinin evlerine kurban eti dağıttıklarını söyleyerek "Türkiye'den insanların gönülden gönderdiği kurbanları ihtiyacı olanlara ulaştırmak için geldik. İnşallah, hayırlarının düzgün yerlere ulaştığından emin olabilirler. İhtiyaç sahibi, yaşam savaşı veren insanlar" dedi.


  • Erdoğan'ın kurbanı Togo'da kesildi
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) vekalet verdiği hissenin de yer aldığı kurbanlar, Batı Afrika'daki Togo'dakesildi. TDV'den yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfına vekalet verdiği hissenin de yer aldığı kurbanların kesimi, vakıf gönüllü ve çalışanlarının kontrolünde yapıldı.

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