Tekne ver uzlaşalım

Yargıdaki hakaret nedeniyle açılan tazminat davalarına yenileri eklenirken başkent adliyesinde ilginç bir olay yaşandı. İki kişi arasında yargıya taşınan hakaret davası ilginç bir talep ve ‘uzlaşmaya’ sahne oldu. Hakarete uğrayan kişi uzlaşmak için tekne istedi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre; WhatsApp üzerinden kendisine hakaret edildiği iddiasıyla A.K., geçen kasım ayında yargıya başvurdu. Dosya taraflar tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na taşındı.

HARÇ PULUNA KADAR İSTEDİ

A.K., uzlaştırma edimi olarak E.D. isimli şüpheliden lüks bir tekne talep ederek istediği teknenin özelliklerini detaylandırdı. Uluslararası CE belgesi, harç pulu ücretinin yatırılması gibi teknenin indirileceği koya ait Liman İşletmeleri Başkanlığı'ndan alınacak izin belgesinde belirtilen gerekli 13 farklı resmi evrakı da karşı tarafın hazırlamasını istedi.

YAPILACAK AĞAÇ CİNSİ DE VAR

4 metre 90 santime, 2 metre 10 santim ölçülerinde olması istenen lüks teknenin özelliklerini detaylandıran müşteki A.K., teknenin yapılmasını istediği ağacın özelliklerinden, teknenin içinde yer almasını istediği aksesuarlara kadar her ince detayı uzlaştırma edimine yazdırdı.

ALMAZSA İCRA GELECEK

Teknenin tentesinden, oturma minderlerine kadar detaylandırılan tekne siparişiyle yetinmeyen A.K., 60 bin TL de nakit ödeme talep etti. Talebi kabul eden E.D., uzlaştırma dosyasında belirtilen süre ve koşullarda edimi karşılayamazsa icraya tabi tutulabilecek.







